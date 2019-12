DISCA’19: ‘Schitterend dat prestatie van de club bevestigd wordt’

Donderdag 21 november was het zo ver: het klapstuk van de 18de editie van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA’19), met de uitreiking van de drie bijbehorende awards. Na het bekendmaken van de finalisten resteerden per categorie de twee best presterende bedrijven. Tijdens het diner in Hoeve Mereveld in Utrecht bracht het publiek zijn stem uit. Twee Helmondse bedrijven – Mevi Fijnmechanische Industrie en MTA – kwamen als beste toeleverancier uit de bus, Bronkhorst High-Tech uit Ruurlo werd tot beste uitbesteder verkozen. De Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2019 is een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software.

DISCA ‘19: Mevi, MTA en Bronkhorst op het erepodium

BEST LOGISTICS: PUBLIEK VERKIEST MEVI

In de categorie Best Logistics Supplier haalden 25 uitblinkers in logistiek de tweede ronde. De resterende zes finalisten passeren onder toeziend oog van juryvoorzitter Joes Wigman, managing director bij Berenschot, in korte DISCA-filmpjes (let op de rode bal!) nog eenmaal de revue. Mevi Fijnmechanische Industrie uit Helmond en IFM Electronic uit Harderwijk haalden uiteindelijk elk vijftig procent van de jurystemmen. Mevi geldt als veelzijdig ontwikkelaar en producent van machines, apparaten, modules en precisieonderdelen. Het bedrijf, ook gevestigd in België en Tsjechië, telt 110 mensen en heeft alle disciplines in eigen huis, inclusief engineering, verspaning en testequipment. Er wordt geleverd aan klanten in de food, halfgeleider-, medische industrie en machinebouw. De jury prijst Mevi als ‘heel leverbetrouwbaar’. ‘Het bedrijf beheert de supply chain op kundige wijze en wordt nooit verrast door obsolete koopdelen. Daarnaast wordt goed op de klantvraag geanticipeerd en desgevraagd meegedacht met de engineers van de klant. De kracht van dit bedrijf zit ’m echt in de medewerkers die de onderneming lang trouw zijn.’

Grillig bestelgedrag

De andere finalist in het strijdperk is IFM Electronic, onderdeel van het Duitse IFM dat onlangs haar 50e verjaardag vierde. Een onderneming met ruim 7.000 medewerkers, gevestigd in 85 landen en met een jaaromzet van meer dan 900 miljoen euro. De Europese verkoop- en distributieorganisatie bevindt zich in Harderwijk. IFM, in 2016 ook al finalist, ontwikkelt en produceert duizenden sensoren voor de verpakkings- en levensmiddelenindustrie, automotive en maakindustrie. Ook voor IFM heeft de jury lovende woorden: ‘Een bedrijf dat ver boven andere leveranciers in dit segment uitsteekt. IFM kan goed uit de voeten met grillig bestelgedrag van de klant: versneld leveren is zelden een probleem, prijzen zijn marktconform. IFM is actief in het aandragen van innovaties en het uitnodigen van klanten om daar tests mee te draaien.’

20-25 procent sneller

Om de beslissing tot stand te brengen, pitchen twee juryleden gedurende één minuut hun favoriete bedrijf. Jeroen Notenboom van Marel Holding prijst het feit dat IFM meer dan tweehonderd onderdelen uit voorraad levert met een standaarddoorlooptijd van vier weken. ‘Snel leveren kan ook, je pakt de telefoon en het is geregeld. En IFM is proactief. Als wij een order sturen en de vraag matcht niet met de mogelijkheden, dan zorgen ze voor een oplossing’, zegt hij. ‘Verder denken ze goed mee over alternatieven. In de kritische omgeving van voedselverwerking kun je niet zomaar een andere sensor kiezen. Dat weten ze en dus opteren ze dan bijvoorbeeld voor een langere kabel.’ Roy Hendriks van IAI Industrial Systems neemt het op voor Mevi. ‘Wij ontwikkelen en verkopen machines en besteden de assemblage onder andere uit aan Mevi. Zij zijn toonaangevend en slagen erin 20 tot 25 procent eerder te leveren dan andere partijen’, vertelt hij. ‘En toen wij laatst een nieuw systeem introduceerden, had Mevi zijn aandeel eerder dan afgesproken klaar. Toen de machine bij ons kwam, zat de covering er al op.’ Dan is het aan de zaal: via de smartphone brengen de ruim 150 aanwezigen hun stem uit: Mevi wint de award voor Best Logistics Supplier. ‘Met het team kijken we naast het gewone werk constant waar verbetering mogelijk is. Schitterend dat de prestatie van de club om het maximale te doen voor de klant zo bevestigd wordt’, zegt een blije Koen in ’t Ven, director sales & operations bij Mevi.

BEST CUSTOMER: DERDE KEER WEL RAAK VOOR BRONKHORST

Voor de uitverkiezing in de categorie beste uitbesteder betreedt juryvoorzitter Anita van Gils, lector Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim, het podium. Liefst 48 Nederlandse uitbesteders haalden de tweede ronde. De vijf finalisten zijn oem’ers of system suppliers die eindproducten of complete modules ontwikkelen en produceren. De jury selecteerde allereerst Bronkhorst High-Tech uit Ruurlo, dat voor de derde keer de finale haalt. Het bedrijf ontwikkelt en fabriceert standaard- en klantspecifieke instrumenten voor het meten van gas- en vloeistofdoorstroming voor de medische wereld, chemie, olie en gas, halfgeleiders, voeding en farma. Bronkhorst is in Europa marktleider, met buiten Ruurlo negen vestigingen in Europa en distributeurs in dertig landen. Er werken in totaal 600 mensen, van wie ruim honderd op de r&d-afdeling. ‘Een bedrijf dat zijn toeleveranciers in een vroeg stadium betrekt bij nieuwe ontwikkelingen en de roadmap met ze deelt. Dit klantbedrijf wordt gekenmerkt door doeners: ze blijven niet te lang denken over een ontwikkeling, maar laten die produceren en stellen waar nodig bij. Gemaakte afspraken worden altijd nagekomen, dit alles zorgt voor veel vertrouwen over en weer’, aldus de jury.

Doordacht

Tegenstrever is Tembo uit Kampen, dat al eerder de tweede ronde haalde. Ruim honderd jaar geleden gestart als sigarenfabriekje, staat er nu een wereldwijd opererende groep van veertien bedrijven. Na de oorlogen legde het bedrijf zich ook toe op de renovatie en later op het zelf ontwikkelen en bouwen van machines. Momenteel werken er ruim 1.100 mensen bij Tembo in Nederland, Polen en de Dominicaanse Republiek. De jury oordeelt: ‘Een bedrijf dat zich op de sigarettenmarkt in een endgame weet, nieuwe businessmodellen moet ontwikkelen en dat ook met volle overgave doet met nieuwe machines voor compleet nieuwe markten. Tembo weet dat het dat niet alleen kan en zet dan ook op doordachte wijze toeleveranciers in. Met hen wordt op dezelfde open en directe wijze gecommuniceerd als met de eigen mensen, ook over de prijscalculatie, de planning en de forecast.’

Kriskras communicatie

Anita van Gils nodigt Elgar van der Bij van Masévon Technology en Albert Bielderman van Mevo Fijnmechanica uit hun kandidaat te pitchen. ‘Tembo biedt ons ruimte voor ons specialisme en werkt op gevoel met ons samen. Ze delen hun roadmap met ons, ook de strategische roadmap. Het bedrijf kent geen politiek en geeft de boodschap recht voor zijn raap. Iedereen praat met iedereen, van dezelfde organisatielaag maar ook kriskras. Daardoor versterken we elkaar enorm’, betoogt Van der Bij. ‘We bepalen een gemeenschappelijk doel en gaan er samen voor.’ Dan is het de beurt aan Bielderman. ‘We hebben met Bronkhorst meer dan een klantleveranciersrelatie. Zij dagen ons uit om onze techniek te verbeteren en drijven ons naar een hoger niveau. We kijken over en weer bij elkaar in de keuken, bereiden de maaltijd samen voor, eten deze gezamenlijk en zeggen: dit smaakt naar meer’, voert hij aan. ‘Ze kijken mee in onze processen en er wordt gezamenlijk gezocht naar de optimale productiemethodiek voor de op dat moment gestelde uitdagingen.’ Binnen de jury bestond een lichte voorkeur voor Bronkhorst, het publiek gaat daarin mee: de Best Customer award gaat naar Bronkhorst. ‘Ik ben enorm blij met de prijs. Het is leuk om met toeleveranciers te sparren. Dat komt niet altijd goed over, maar dient een goed doel: Bronkhorst succesvol te maken. Daar zijn we met z’n allen mee bezig, als wereldspeler nog steeds klein denkend in de Achterhoek’, aldus directeur Henk Tappel.

BEST KNOWLEDGE: MTA VOELT ALS TEAM

In deze DISCA-categorie eindigde machinebouwer MTA uit Helmond in de hoogste regionen. Dit bedrijf levert mechatronische systemen aan producenten in de agri- en foodindustrie, additive manufacturing, industrial printing, semicon back-end en packaging automation. Hiertoe werkt MTA samen met zowel lokale toeleveranciers als internationale partners vanuit een duurzame samenwerkingsrelatie. Ook ontwikkelde het bedrijf zelf een verwerkingsmachine voor gebruikt plastic en een industriële metaalprinter. Er werken nu ruim honderd mensen van wie een klein deel in de productielocatie in India. MTA, eerder in de finale, is volgens de jury ‘een system supplier die bereid is over een lange periode risicodragend te investeren in ontwikkeling van de klant. Het bedrijf is zeer goed op de hoogte van uiteenlopende technologische innovaties en wil graag vanaf de eerste schets met de klant meedenken. MTA is sterk in eerste prototypes en seriebouw.’

Intelligente oplossingen

MTA neemt het op tegen Technobis Group uit Alkmaar. Dit bedrijf ontwikkelt en maakt zeer nauwkeurige optische meet- en sensorsystemen voor bijvoorbeeld chipmachines, helikopters, drones en operatierobots, en geldt hierin als voorloper. Er werken 85 mensen, maar de verwachting is dat dit komend jaar oploopt naar 160. De jury stelt dat ‘Technobis heel goed kan mee-ontwikkelen met de klant en die voorzien van betere, eenvoudigere oplossingen, bestaande uit minder onderdelen en – vaak – goedkoper. Intelligente oplossingen die cruciaal kunnen zijn voor het goed functioneren van het eindproduct van de klant. Het bedrijf is gefocust op het helpen van de klant, het vastleggen van de afspraken in contracten is secundair.’

Hoger niveau

Joes Wigman keert terug op het podium en vraagt Piet Kaars van Raith en Thomas Paulen van VanBerlo te pitchen voor Technobis Group respectievelijk MTA. ‘We werken al vijftien jaar samen met MTA, hebben het bedrijf zien groeien. Samen hebben we projecten aangepakt en zij zijn als partner voor de resultaten van onze klanten gegaan. We hebben als team gewerkt en het voelt ook echt als team. Je vertelt elkaar waar je goed in bent en waarin niet, en lost problemen samen op’, meldt Paulen. Ook Kaars heeft zijn pitch klaar: ‘We zijn bezig een high level systeem te ontwikkelen. Met Technobis hebben we de produceerbaarheid, de serviceability en de betrouwbaarheid naar een hoger plan weten te tillen’, verklaart hij. ‘Omdat de afmetingen in de semiconductormarkt steeds kleiner worden, moeten ook de meetinstrumenten steeds kleiner. Technobis helpt met de ontwikkeling van technologie om metingen beter uit te voeren op een hoger niveau: inmiddels zitten we in de subnanometer.’ Wederom pakken alle aanwezigen hun smartphone erbij en de winnaar van de Best Knowledge award is MTA. ‘Ik ben enorm trots en blij. Het is voor ons een uitdagend jaar geweest, waarin we flinke stappen gezet hebben. We zijn hard gegroeid, hebben een nieuw pand betrokken. Dan is dit de fantastische kers op de taart’, aldus Patrick Geerts, managing director en eigenaar van MTA.