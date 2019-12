DISCA ‘19: ‘Sociale veiligheid, daarover moeten we het gaan hebben binnen ons bedrijf’

Het is donderdag 21 november. Ruim225 gasten hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de uitreiking van de DISCA ‘19 awards voor Best Customer, Best Logistics Supplier en Best Knowledge Supplier. De ontvangstzaal van Hoeve Mereveld in Utrecht stroomt langzaam vol, geanimeerde gesprekken bij het kopje koffie of thee zorgen voor geroezemoes en een verwachtingsvolle sfeer.

Jaarlijkse evenement Link verbindt, verrast en inspireert gasten

Voor Bart van Gisbergen, hoofd verkoop bij De Cromvoirtse in Oisterwijk, is het zijn eerste DISCA. Zelf heeft hij een aantal klanten genomineerd, maar die zijn het helaas niet geworden. ‘Ik ben benieuwd naar de talkshow. ‘Wat wil de klant?’ is voor mij een interessant en actueel thema, omdat ik zelf ook actief in de keten samenwerk. Binnenkort gaan we met de klant aan de slag tijdens een relatiedag’, vertelt hij. Ook Marty van de Ven, kennismakelaar bij The House of Technology in Eindhoven, is voor het eerst bij de DISCA. Hij hoopt op inspirerende verhalen. ‘Wat maakt de genomineerde toeleveranciers anders, in hoeverre is dat gemeengoed en wat kunnen wij ervan leren?’

In het zonnetje

Aan de volgende tafel staan Mathijs Kox en Ramon Koevoets, respectievelijk sales director en operations manager bij Bax Metaal in Bergeijk, die zelf drie bedrijven genomineerd hebben voor de Best Customer award. Daarnaast zijn ze vooral aanwezig om andere ondernemers te spreken. ‘Je ontmoet hier veel verschillende bedrijven uit diverse sectoren, daar zit zo veel kennis. En als toeleverancier zijn wij ook alle dagen bezig met wat de klant wil.’ Weer een tafel verder bevindt zich Peter Hobbelen, ceo en eigenaar van Confed Systems met vestigingen in Amersfoort, Dordrecht en Slowakije. Een van zijn klanten is genomineerd en verder sprak het thema hem aan. ‘Wij willen een strategisch partnership aangaan en de klant helpen door te groeien. Daar moet dan wel een meerjarenperpectief bij de klant tegenover staan. En er moet sprake zijn van een open relatie, om over en weer een vertrouwensband te ontwikkelen.’

Statements

Om vier uur opent Mireille van Ginkel, uitgever Link Magazine, de middag met een welkomstwoord aan alle gasten en introduceert zij de presentatoren van de talkshow: Henk Volberda (hoogleraar UvA) en Carolien Meijer (Bronkhorst High-Tech). Zij gaan in gesprek met vier industriële ondernemers die hun sporen inmiddels ruimschoots verdiend hebben. Zie het artikel over de talkshow. ‘Altijd interessant, verhalen van ondernemers en hun visie op zaken als klant centraal, samenwerken, focus en anders denken. Hun statements zetten je aan het denken en bieden inspiratie’, stellen Annemarie Lippers en Bart Dirkx, respectievelijk procurement manager en vicepresident strategic procurement & supply chain bij Dorel Juvenile in Helmond. Dirkx noemt als pluspunt van de DISCA dat de Nederlandse maakindustrie in het zonnetje wordt gezet. ‘Het is belangrijk om de maakindustrie in Nederland te houden. Veel leveranciers in Nederland leveren

onderdelen voor de assemblage van onze kinderstoelen in Helmond. Wij hebben veel concurrentie

uit het buitenland en dat zet ons huidige businessmodel en marge onder druk. Om concurrerend te blijven, moet Nederland anders gaan denken. Want als je blijft doen wat je doet, ga je het niet winnen.’

Kwartje gevallen

De talkshow heeft meer aanwezigen aan het denken gezet en zelfs nieuwe inzichten opgeleverd. Saskia van Dun, strategisch inkoper bij FMI in Uden en voorzitter van NEVI Kring Zuid-Nederland, vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk inkopers hun leveranciers beoordelen, omdat zij een goed oordeel kunnen vellen. Haar is de eindconclusie van de eerste stelling (‘Employees first, customers second’) het meest bijgebleven. ‘Dan blijkt toch de mens het belangrijkst, daar ben ik het helemaal mee eens. Als je als medewerkers goed samenwerkt, krijg je het 1+1=3 effect.’ Marco Leeggangers, operations director bij Sentech in Nieuwkuijk, is geïnspireerd door de talkshow. ‘Het aantal medewerkers in ons bedrijf is verdubbeld, daardoor kwamen onze kernwaarden onder druk te staan. Hoe creëer je betrokkenheid bij die nieuwe collega’s? Daarnaast is er veel veranderd voor de medewerkers: andere functienamen, nieuw ERP-systeem. Die transitie zorgt voor onzekerheid’, vertelt hij. ‘Toen bij de talkshow het belang van sociale veiligheid aan de orde werd gesteld, viel bij mij het kwartje: daar moeten we het over gaan hebben binnen ons bedrijf!’

‘Geslaagde avond’

Het evenement eindigt met het diner en uiteraard de uitreiking van de DISCA-awards. Een van de gasten die nageniet met een toetje en een kop koffie, is Kristiaan Böhm, coo bij Solmates in Enschede. Hij was al een aantal keer te gast bij de DISCA en zat ook al eens in de jury voor Best Knowledge Supplier. ‘Een geslaagde avond voor netwerk en relatie, dit evenement zet ook Link Magazine heel goed op de kaart.’