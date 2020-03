Dirk de Bilde volgt Hans Winters op als ceo Siemens Nederland

Dirk De Bilde is sinds 1 maart ceo van Siemens Nederland, in aanvulling op zijn rol als managing director van de operating company Digital Industries in Nederland. Adam Middleton is nu ceo van Siemens Energy. De Bilde volgt Hans Winters op die Siemens na 12 jaar gaat verlaten. Winters blijft tot 31 mei een adviserende rol vervullen.

Siemens Nederland ziet er nu ook anders uit. Het heeft per 1 maart de Siemens Gas and Power-business in Nederland overdragen aan Siemens Energy. Siemens Nederland voert nu de activiteiten Digital Industries en Smart Infrastructure. Siemens AG kondigde die afsplitsing en beursgang van Siemens Gas and Power een jaar geleden al aan. Siemens AG blijft belangrijk aandeelhouder, met een minderheidsbelang.

Als resultaat van de afsplitsing zal Siemens in Nederland bestaan uit drie separaat aangestuurde ondernemingen. Het nieuwe Siemens Energy, Siemens Healthineers en de industriële kern bestaande uit de operating companies Digital Industries, Smart Infrastructure en bovendien Siemens Mobility.

Het past allemaal in het transformatieproces Vision2020+ in Nederland. Voormalig ceo Hans Winters heeft dat nu afgesloten en verlaat Siemens om plaats maken voor nieuw leiderschap. Winters heeft zich ook specifiek beziggehouden met Siemens Hengelo dat eind 2018 door VDL Groep is overgenomen.

Winters: ‘Het was niet eenvoudig Hengelo tot een goed einde te brengen, maar zodra de puzzel eenmaal gelegd is ziet hij er altijd simpel uit. Het doet mij deugd dat de jobs van veel collega’s behouden zijn gebleven. In de afgelopen maanden heb ik getracht bij te dragen aan de onderwerpen energietransitie, de digitalisering van de industrie en betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Ik ben ervan overtuigd dat Siemens in de nieuwe set-up net zo succesvol zal zijn als in het verleden.’