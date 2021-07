Millux in het Gelderse Wijchen is een uitgesproken nichebedrijf. En zijn markt groeit sterk, nu miniaturisatie aan de orde van de dag is in sectoren als de semicon, medical en analytical. Het bedrijf is specialist in ultraprecisiebewerkingen met lasertechnologie. ‘Laat ik zeggen dat we hier toch echt redelijk uniek in zijn.’

Niemand heeft dit eerder gedaan, dus het is een kwestie van starten en uitproberen.’

‘We willen onze klanten nog beter bedienen met een grotere club goed opgeleide mensen.’

Millux is de afgelopen drie jaar elk jaar met 12 tot 15 procent gegroeid.

‘Lasertechnologie behelst veel meer dan energie met een lichtstraal inbrengen.’

Directeur Eric Hezemans van Millux over miniaturisering als groeifactor

Zonder namen te noemen (‘Oké, het is een klant in de semicon, dat kun je wel raden’) en zonder aantallen te noemen (‘Nou ja, ga uit van enkele tientallen stuks per jaar’) wil directeur Eric Hezemans wel een mooi voorbeeld geven van een toepassing van laser micro machining, het neusje van de zalm bij Millux als het gaat om ultraprecisielaseren. Een klant kwam bij Millux en had een metalen component nodig met precies 1.000 gaatjes van exact 100 μm (1 micrometer = 0,001 millimeter). Gemiddeld mochten die gaatjes niet meer afwijken dan 500 nanometer (1 nanometer is 0,000001 millimeter). ‘Dan moet je één gaatje van de juiste grootte op de juiste plaats kunnen maken, en vervolgens de andere 999 ook. Die 1.000 gaatjes moet je bij elk product weer exact kunnen herhalen. Kan het nog kleiner, zou je denken. Als we nog een paar stappen verder zetten – en dat gaat zeker gebeuren – komen we in de buurt van virusgrootte (tussen de 100 en 600 nanometer, red.).’

‘Je moet dit proces helemaal begrijpen. Dan kun je eruit springen in de markt’

Millux pakte de uitdaging van de klant op. Hezemans: ‘Niemand heeft dit eerder gedaan, er is geen opgebouwde kennis of ervaring, dus het is een kwestie van starten, uitproberen en heel goed weten aan welke knoppen in het proces je op welk moment moet draaien. Soms lukt zoiets zomaar binnen een maand, waarna de industrialisatie kan beginnen. Soms kost het jaren, vooral als klanten in een heel vroeg stadium bij ons komen.’

Afkloppen

In het geval van de 1.000 gaatjes is het gelukt. ‘Collega-toeleveranciers worden altijd wat nerveus als je zegt dat je iets kunt wat een ander niet kan. Maar laat ik zeggen dat we hier toch echt redelijk uniek in zijn.’ Het leidt tot langdurige partnerschappen met klanten die weten dat bij Millux bijzondere prestaties geleverd worden.

Maar wanneer zeg je ja tegen zo’n uitdaging en wanneer laat je het aan je voorbijgaan? Dat is een lastige vraag, zegt Hezemans. ‘Wanneer weet je zeker dat iets echt op grotere schaal mogelijk is? Het is mooi als iets eenmalig lukt. Dan is bewezen dat het in principe kan. Maar je kunt pas spreken van een succes, als je iets met een yield van 98 procent kunt realiseren. Maximaal twee op de honderd keer mag het fout gaan. Als we het vermoeden hebben dat we bij die 98 procent kunnen komen, spreken we een roadmap af met de klant en beginnen we. Tot op heden, ik klop het af, is het ons altijd gelukt.’

Van jobber tot kennispartner

Millux begon zo’n 33 jaar geleden onder de naam Reith Laser als een jobber voor laserbewerkingen. Destijds werd het gebruik van lasertechniek in de industrie volgens Hezemans gezien als ‘iets leuks, maar het is ooit bedacht als een oplossing voor een niet-bestaand probleem. Ofwel: niemand wist precies wat je er mee kon of moest.’ Oprichter Jan Reith, een ware uitvinder, leverde in de loop der jaren enorme inspanningen om te kijken of die lasertechnologie voor heel nauwkeurige bewerkingen in de metaalindustrie geschikt kon zijn. ‘Je kunt natuurlijk vrij grof werken met lasersnijmachines. Maar wij lassen, boren, snijden, microfrezen en graveren nu alles van 250 micron of kleiner. We zijn meer dan ooit kennispartner aan het worden van onze klanten. Daarom hebben we begin dit jaar onze naam ook veranderd van Reith Laser in Millux.’

‘Nog een paar stappen en we komen in de buurt van virusgrootte’

Millux is een combinatie van milling, ofwel frezen, met lux, licht. Die rigoureuze naamsverandering draagt bij aan een ander imago in de markt en aan een ingezette cultuurverandering intern. ‘We staan natuurlijk al heel lang bekend om onze slimme technologieën. Maar we willen verder professionaliseren. We willen sterk groeien en onze klanten nog beter kunnen bedienen met een grotere club goed opgeleide mensen.’ Millux is sinds een paar jaar onderdeel van Muon Group, een groep bedrijven met elk hun eigen technologieën voor precisiebewerkingen. Muon Group omvat naast Millux (laserbewerking) ook Veco in Eerbeek (elektroformeren), Atul Sugar Screens (zeeftechnologie) en Tecan in Dorset, Groot-Brittannië (fotochemisch etsen). En begin dit jaar was de overname van LouwersHanique in Hapert, expert in technische componenten van technisch glas en keramiek.

Ieder voor zich en gezamenlijk maken ze complexe, minuscule, nauwkeurige componenten of subassemblies. Muon Group (totaal 120 miljoen euro omzet) telt nu zo’n 450 medewerkers van wie er ruim 50 bij Millux werken. ‘We hebben een gezamenlijke roadmap en bewerken samen de hightech markt. Tegelijkertijd heeft elk bedrijf zijn eigen directie en winstdoelstellingen. Ieder houdt zijn eigen broek op.’

Lange termijn

Dat lukt Millux heel goed. Het precieze omzetcijfer geeft Eric Hezemans niet, maar het bedrijf is de afgelopen drie jaar elk jaar met 12 tot 15 procent gegroeid. ‘De ambitie was om binnen vijf jaar te verdubbelen en dat gaan we waarmaken. Voorheen waren we jobber. Vergelijk het met een kapper: je komt binnen, de kapper knipt je en doet zijn best, maar hij weet niet of je ooit nog terugkomt. Nu zetten we in op relaties met klanten met wie we langetermijnafspraken maken.’ Er ontstaan steeds meer toepassingen. De technologie miniaturiseert. Of het nu gaat om de semicon met zijn microchips, of om de medische wereld met bijvoorbeeld steeds meer micro-elektromechanische systemen. De maakindustrie gaat erin mee en levert steeds nauwkeuriger componenten. Traditionele methoden als verspanen voldoen niet altijd, met laseren kun je andere metalen en andere nauwkeurigheden aan.

Millux last, boort, snijdt, microfreest en graveert alles van 250 micron of kleiner.

Voor buitenstaanders is het soms moeilijk te doorgronden wat er allemaal precies gebeurt bij lasertechnologie, aldus Eric Hezemans. ‘Stel, je bewerkt zeer dun rvs en brengt kleine structuren aan door ze erin te smelten. Hoe houd je de nauwkeurigheid onder controle, hoe voorkom je dat er teveel wegsmelt of dat het materiaal verbrandt? Hoe breng je tegelijkertijd snelheid erin? Dat behelst veel meer dan simpelweg energie met een lichtstraal inbrengen. Alles in het proces is van invloed, ook zoiets als de omgevingstemperatuur. Je moet dit proces helemaal begrijpen. Als je je daarop toelegt, kun je eruit springen in de markt.’

Direct verdampen

Een technologie die Millux steeds verder ontwikkelt, is de genoemde laser micro machining (laser-ablatie), een koudetechniek waarbij ongeëvenaarde precisie kan worden bereikt door als het ware een fysieke fase over te slaan: bij laserlassen of ‑snijden zorgt verhitting voor het smelten van materiaal; bij laser-ablatie is sprake van directe verdamping van materiaal. Dit soort processen vraagt zeer nauwkeurige machines en speciale optiek. Die machines zijn niet zomaar te koop, maar ‘we proberen toch zo veel mogelijk van standaardmachines uit te gaan, omdat we willen blijven focussen op de technologie en de toepassingen. Voor dat ableren bestaan machinebouwers in bijvoorbeeld Zwitserland, waarbij wij onze specifieke wensen inbrengen. Het is niet compleet custom-made maar wel tailor-made: de broek is al klaar, maar moet nog op lengte gemaakt worden.’

Flink investeren

Millux groeit door nieuwe toepassingen, nieuwe technologieën en door meer dan voorheen complete assemblies te leveren. En door mee te gaan met klantverwachtingen. ‘Deze week was er veel rumoer in de markt doordat ASML aankondigde dat ze aan de vooravond staan van de grootste groei in hun geschiedenis. Alle suppliers moeten daar hun eigen verantwoordelijkheid in nemen, liet ASML weten. Dus ook wij gaan flink investeren in extra capaciteit en verbreden de inhoud van onze dienstverlening, bijvoorbeeld door nog meer co-engineering. De druk wordt verder opgevoerd en dat is prima, het geeft ons groeipotentie.’