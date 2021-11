Tijdens de 5e editie van het symposium Circulaire Maakindustrie zoomen we in op de ontwikkelingen en de successen in de maakindustrie rond circulair ondernemen, en bespreken we de toenemende urgentie in een land waar alles stil lijkt te staan met een demissionaire regering. Maar als ondernemer kan je niet stilstaan, want stilstand is achteruitgang en als we buiten de landsgrenzen kijken, zien we Europese richtlijnen, regelgeving en kansen in constante stroom op ons afkomen. Benieuwd wat er allemaal gebeurt, wat ondernemers op zich af zien komen en hoe maakbedrijven ook juist nu aan de slag kunnen met circulaire economie? Zorg dat je erbij bent op dinsdag 7 december!

We zijn ons inmiddels bewust van de leveringsrisico’s van grondstoffenschaarste en milieuschade door materialengebruik. Het belang van een circulaire economie wordt steeds groter. Regelgeving rond reparatie en recycling en circulaire inkoopeisen stimuleren innovaties en nieuwe oplossingen. Nederland presteert goed op circulair hergebruik: we recyclen veel en zijn daardoor ook de grootste gebruiker van gerecycled materiaal. Maar we zien ook dat de ontwikkelingen op veel fronten te langzaam gaan. Om een circulaire industrie te realiseren zijn grotere stappen vereist. Hoe gaan we de komende jaren aan de slag om onze maakindustrie circulair maken? Hoe zorgen we voor een doorbraak?