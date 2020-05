Niet alleen sectoren als de horeca worden geraakt door de coronacrisis. Ook sommige industriële bedrijven kampen met een lagere omzet, zoals Dijkstra Plastics uit het Twentse Haaksbergen. Een groot deel van de verpakkingen die het familiebedrijf produceert, is bestemd voor producten die worden geleverd aan de horeca. Zo levert Dijkstra aan producenten van sauzen en salades. De omzet liep sinds half maart dan ook flink terug. Toch houdt algemeen directeur Auke Dijkstra moed. “Ik denk dat we wel door kunnen, hoor. Eigenlijk zie ik vooral kansen.”

Het familiebedrijf, dat verpakkingen maakt voor bijvoorbeeld sauzen, salades en verf, bestaat sinds 1977. Anno 2020 telt de onderneming ruim 150 medewerkers en bedraagt de omzet zo’n 70 miljoen euro. De coronacrisis is de grootste crisis in de geschiedenis van het bedrijf, zegt algemeen directeur Auke Dijkstra (56). Toch blijft hij optimistisch.

Wanneer besefte u dat het coronavirus uw bedrijfsvoering zou raken?

“Dat was toen het kabinet op zondagmiddag 15 maart bekendmaakte dat de horeca dicht moest. De volgende dag annuleerde een aantal van onze sausklanten meteen hun orders, waaronder één van onze grootste klanten. Toch viel het me de eerste week nog wel mee. Ik merkte dat veel andere ondernemers het veel zwaarder hadden dan wij. Maar na de eerste week annuleerden ook andere klanten orders, bijvoorbeeld voor verpakkingen voor salades. Toen zaten we op een omzetdaling van zo’n vijftien procent. Daarna ging alles dicht in het Verenigd Koninkrijk, waar wij een grote klant hebben, en kwam onze omzetdaling uit op ruim twintig procent.”

Waren er nog klanten die juist meer bestelden?

“Ja, de verfindustrie bestelde juist meer verpakkingen, vooral de verfindustrie in Nederland. Met name verf die bij doe-het-zelfwinkels wordt verkocht liep goed, wel zo’n 40 procent beter dan normaal. Veel consumenten gingen thuis verven, dat heeft de bouwmarkten heel veel extra omzet opgeleverd. Een ander geluk bij een ongeluk was de verkoop van verpakkingen voor hygiënische doekjes, met een speciaal dekseltje erop. We hadden toevallig sinds kort een machine daarvoor. Plotseling is er heel veel vraag naar dat soort verpakkingen. Daar hebben we veel nieuwe klanten mee binnen kunnen halen.”

Hoe is het met uw personeel?

“Toen de orders terugliepen, hebben we helaas veertig uitzendkrachten naar huis moeten sturen. Gelukkig is er bij ons tot nu toe niemand ziek geworden. Toen we in februari hoorden over het grote aantal besmettingen in Italië, hebben we tegen al onze medewerkers die in Italië op vakantie waren geweest gezegd dat ze thuis moesten blijven. En vanaf het moment dat de Nederlandse overheid ingreep, hebben we al het kantoorpersoneel zo veel mogelijk thuis laten werken. Ons productiepersoneel kan uiteraard niet thuis werken, want alle machines staan hier op het bedrijf. We draaien in drie ploegen, vijf dagen per week. In overleg met de medewerkers hebben we de ploegen bevroren, zodat ze niet van ploeg zouden wisselen, en hebben we ervoor gezorgd dat er wat tijd tussen de ploegen zat, zodat ze elkaar niet tegen zouden komen. Iedereen die zich ook maar enigszins ziek voelde, moest thuis blijven. Dat waren er van de ruim 150 medewerkers maar een hand vol, dus dat viel erg mee. Het is erg mooi om te zien dat iedereen zijn of haar steentje wil bijdragen om door deze lastige periode heen te komen.”

Wat hebt u verder voor maatregelen getroffen?

“We zijn in gesprek gegaan met onze klanten en leveranciers, om goed op de hoogte te zijn van eventuele problemen daar. We hadden al kredietverzekeringen op de vorderingen op onze afnemers, maar hebben wel nog eens gecontroleerd of alle limieten hoog genoeg waren. Uit voorzorg hebben we de voorraden gereed product verkleind. Verder hebben we wat investeringen stopgezet, om direct liquiditeit vrij te spelen. Zo hadden we enkele machines besteld. Van één machine hebben we de levertijd verlengd, dus de aanschaf is uitgesteld. Ook hadden we een aantal verbetertrajecten lopen met hulp van externe partijen. Hier zijn we tijdelijk mee gestopt. We houden alle extra uitgaven heel scherp in de gaten.”

Hoe gaat het nu, met de omzet bijvoorbeeld?

“We draaiden in april twintig procent minder omzet. We hebben daarom een aanvraag voor de NOW-regeling ingediend voor de periode april tot en met juni. Wel beginnen de orders nu aan te trekken, dusdanig dat we in juni waarschijnlijk weer een normale omzet draaien. Het lijkt erop dat we daardoor geen beroep kunnen doen op deze steunmaatregel.”

Wat vindt u van de steunmaatregelen voor ondernemers?

“Alle steun is mooi meegenomen. Voor veel ondernemers in de horeca is dit een groot drama, net als voor bedrijven die beurzen en congressen doen.”

Wat vindt u van de opstelling van de bank in deze tijd?

“Daar ben ik tevreden over. Wij zitten al sinds de oprichting van ons bedrijf in 1977 bij ABN AMRO. Relatiemanager Bob van Alstede legde goed uit wat de mogelijkheden zijn. We hebben gebruikgemaakt van de zes maanden uitstel van rente en aflossing. Onze kaspositie is nog goed, maar het is in deze tijden toch prettig dat er extra ruimte is voor het geval die nodig is.”

Uw familiebedrijf bestaat al een tijdje. Hoe ervaart u deze crisis in vergelijking met de financiële crisis van 2008?

“Deze crisis is voor ons veel erger dan de vorige, vooral doordat de horeca op slot zit. Van de vorige crisis hebben we eigenlijk nauwelijks last gehad, omdat alles wel aardig doordraaide. Nu is een flink deel van onze omzet weg. In maart heb ik me wel even zorgen gemaakt. Ik vroeg me af: hoe diep wordt deze crisis? We hebben snel beslissingen genomen om in te spelen op de situatie. Dat gaf veel rust. Ik krijg ook steun van mijn familie, onder wie mijn 80-jarige moeder. Ze leeft erg mee. We bellen elke dag.”

Hoe ziet u de toekomst?

“Wij waren voor de crisis al bezig ons productaanbod wat te verbreden. Tot voor kort maakten we vooral grootverpakkingen. We waren de laatste tijd al bezig met kleine verpakkingen en andere typen verpakkingen. Toch zijn we nog steeds behoorlijk afhankelijk van de horeca. Het was beter geweest als we nu al een echt divers productaanbod zouden hebben, dan zouden we nu minder last hebben van deze crisis. We gaan ons productaanbod dus verder verbreden, bijvoorbeeld voor de medische markt. Op termijn zie ik geen problemen, alleen uitdagingen. Ik denk dat we wel door kunnen, hoor. Inmiddels hebben we een heel aantal uitzendkrachten alweer terug laten komen en we hebben zelfs enkele vacatures ingevuld die belangrijk zijn voor de toekomst van ons bedrijf. Eigenlijk zie ik vooral kansen.”