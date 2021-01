Bavak Security Group legt zich al decennia toe op het ontwikkelen, integreren en installeren van beveiligingstechnologie. Daar kwam al langer de nodige software-engineering bij kijken. Maar de digitalisering zet zich verder door nu IoT-, AI- en blockchaintechnologie toepasbaar worden. Mede dankzij investeerder OxGreenfield heeft Bavak de middelen om ook deze technologieën verder te ontwikkelen en te vermarkten, wereldwijd.

‘Ook 2020 was voor ons een heel druk jaar’

De vestiging in Noordwijk aan Zee is niet alleen een werkplek voor de tachtig werknemers van Bavak Security Group, ze is ook een showcase. Direct bij aankomst wordt een bezoeker geconfronteerd met een robuust ogend hekwerk dat zich na aanmelding vlot naar binnen vouwt. Het is een speedgate, een belangrijk eigen product van de specialist in beveiligingstechnologie, waarvoor Kasteel Metaal het metaalwerk doet. Bij binnenkomst troont directeur Jasper Weijman zijn bezoek mee naar een echte showroom, alleen toegankelijk met een elektronisch uitleesbaar pasje. Daar staat alle equipment die nodig is om van een gebouw een haast onneembare vesting te maken. Weer de speedgate, met daarvoor een slagboom en erachter een roadblocker, een vervaarlijk, robuust stuk staalwerk dat uit de vloer omhoog draait. Daarnaast staat röntgenapparatuur uitgestald, bekend van de vliegvelden, plus een forse beveiligingsdrone, geflankeerd door een systeem voor het verstoren van de besturing van ongewenste drones.

Systeemintegrator

Weijman wijst zijn bezoek als eerste op de verticale tijdlijn aan de muur. Bavak, in de jaren 50 gestart als leverancier van personeelsuniformen, betrad in 1970 de beveiligingsmarkt met een voor die tijd zeer innovatief bewegingsdetectiesysteem. In de jaren daarna werden andere noviteiten in het assortiment opgenomen, zoals biometrische identificatieapparatuur en röntgensystemen voor het checken van bagage. Het zijn niet allemaal zelf ontwikkelde technologieën. Bavak positioneert zich vooral als systeemintegrator die al die technologieën weet in te passen in het grotere geheel van systemen voor het beveiligen van met name de ‘vitale infrastructuur’.

Risico’s beheersen

Daartoe behoren, aldus Weijman, vooral overheidslocaties: van ministeries, ambassades en vliegvelden tot en met kazernes en gevangenissen. Het grootste deel van de omzet behaalt Bavak in dat segment, met werk voor de Nederlandse, Duitse, Belgische en Amerikaanse overheid alsook voor de NAVO en de VN. De rest verwerft Bavak onder meer met het ontwikkelen en bouwen van beveiligingssystemen voor de olie- en gasindustrie, datacenters en distributiecentra. ‘Systemen om het veiligheidsrisico beheersbaar te maken: om de kans op – of de impact van – een incident zo veel mogelijk te verkleinen.’ De eisen op dat vlak worden steeds hoger. Wat voorheen een acceptabel risico was, is dat nu niet meer. Die maatschappelijke trend, gevoegd bij de toenemende cyberdreigingen en de razendsnelle stijging van het aantal data- en distributiecentra, zorgt ervoor dat Bavak zich in een groeimarkt weet. ‘Ook 2020 was voor ons een heel druk jaar.’

‘Eerder realiseerden we ook geavanceerde systemen voor de NAVO in Afghanistan en de VN in Mali’

Drie gebieden

Weijman onderscheidt drie gebieden van beveiliging, in basale vorm reeds ontstaan in de middeleeuwen, destijds om kastelen te beveiligen. Allereerst de harde buitenring met toegangsregulering met speedgates, bollards (inzinkbare palen, red.) en roadblockers. Daarna de binnenring met het te beveiligen object dat beschermd wordt met camerasystemen, toegangscontrole en geïntegreerde meldkamersystemen. En als derde gebied de detectiesystemen, zoals röntgensystemen, drone- en netwerkdetectiesystemen.

Het zwaartepunt van de business van Bavak ligt in de integratie van al deze systemen tot één samenhangend beveiligingssysteem. Het bedrijf beschikt dan ook over de nodige engineers, die de softwarematige koppelingen tussen al die subsystemen programmeren. ‘Onze technici gaan de hele wereld over. Binnenkort vertrekken er een paar naar de Bahama’s voor de beveiliging van een diplomatieke post. En eerder hebben we ook geavanceerde systemen gerealiseerd voor de NAVO in Afghanistan en de VN in Mali. Werk dat veel uitdagingen kent, maar ook veel voldoening geeft.’

Digitale technologieën

Op alle genoemde terreinen neemt het werk toe en dat niet alleen door de toenemende behoefte aan veiligheid. Er is ook sprake van een zekere technology push: er komen steeds meer digitale technologieën op de markt die een vraag creëren en waarmee Bavak voorop wil lopen in de markt, aldus Weijman.

Allereerst de IoT-technologie: de security IoT met sensoren en actuatoren die allemaal – cyberveilig – verbonden worden met elkaar. ‘Mobiele netwerktechnologie zoals 5G biedt uitstekende mogelijkheden om een groot aantal sensoren en actuatoren per vierkante kilometer te koppelen en bijvoorbeeld een cameradrone vanuit een meldkamer aan te sturen.’ Als tweede noemt Weijman AI en machine learning. ‘Bijvoorbeeld om in de grote hoeveelheden röntgenbeelden van bagage de anomalieën te detecteren. De beveiliger die uren achtereen naar twintig verschillende beeldschermen staart, is verleden tijd. Die kan zich nu richten op het beoordelen van de afwijkingen en beslissen of actie nodig is of niet. Een algoritme wordt nooit moe en na tien miljoen tassen en koffers is het systeem beter dan de mens in het beoordelen van de beelden.’

Blockchain

Deze twee technologieën hebben inmiddels hun weg naar de markt gevonden. De derde die Weijman noemt, is nog toekomstmuziek: distributed ledger technology, gebaseerd op blockchaintechnologie. ‘Als een vrachtauto arriveert bij een haven om daar een lading te lossen’, illustreert hij, ‘moeten de aard van de lading en de identiteit van de chauffeur gecontroleerd worden alvorens die truck toegang krijgt. Deze technologie zorgt ervoor dat alle stakeholders, elk op hun eigen computers – gedeeld decentraal – alle informatie bijhouden die nodig is om die taken uit te voeren. De biometrische kenmerken van de bestuurder, de ID-kaart die hij bij zich heeft, kenteken en type van de vrachtauto, tijdstip van aankomst, bestemming van de lading, et cetera. Als de combinatie van al die gegevens klopt met de informatie in de verschillende computers, kan heel snel toegang gegeven worden. Of niet, als dat niet het geval is. Op termijn is het denkbaar dat de truck zelf deel uitmaakt van het gedecentraliseerde systeem en weigert verder te rijden als er iets niet klopt.’

Financiering

Bavak Security Group kan investeren in deze nieuwe technologieën mede dankzij de recente participatie van investeringsfonds OxGreenfield. De financiering zal onder andere benut worden om de cybercapaciteit te vergroten, organisch of door het doen van overnames. ‘Om zo daadwerkelijk de kansen te benutten die de groeimarkt van de beveiliging biedt en voor het verwezenlijken van onze ambities: sterk groeien in het digitale domein, internationale expansie en het uitbouwen van onze positie bij de NAVO en de VN.’