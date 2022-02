Bijna twee jaar zijn verstreken sinds de overname van de ERP-bedrijven Bemet International, Inventive, Proteus Systems, Ridder Data Systems, Trimergo en Wintheon door het Amerikaanse ECI Software Solutions. Vanuit het Europese hoofdkantoor in Leusden wordt hard gewerkt aan cloud-based softwareoplossingen voor maakbedrijven om die via procesautomatisering een efficiencyslag te laten maken. En ook ECI zélf wil daar komend jaar stappen in zetten.

Het moederbedrijf van ECI in Fort Worth (Texas), dat al ruim dertig jaar bestaat, telt inmiddels zo’n veertig ERP-bedrijven. Een groot deel van de business bevindt zich in Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en in Europa (Verenigd Koninkrijk en Benelux), en het bedrijf wil uitbreiden naar andere regio’s. ‘Organisch groeien gaat heel goed, elk jaar komen er in de Benelux zo’n tweehonderd klanten bij’, vertelt Jasper de Vreugt, sales & marketing director bij ECI Software Solutions Europe. ‘De markt van mergers & acquisitions is momenteel hoog gespannen, wat resulteert in hoge prijzen voor bedrijven. En hoewel we graag bedrijven kopen, doen we dat niet tegen elke prijs.’ Voor ECI zijn met name de bedrijven die innovatieve software leveren aan de maakindustrie en hun toeleveranciers interessant, en dan vooral in targetregio’s als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Scandinavië. ‘We kijken heel specifiek naar discrete manufacturing, dus bedrijven die klantordergestuurd fabriceren. Rode draad is steeds: kunnen wij ze ondersteunen bij hun processen? Tot nu toe heeft dat echter nog niet geresulteerd in een daadwerkelijke acquisitie.’

Gemene deler

De sterke groei betekent voor de Europese tak van ECI dat het de interne processen beter moet organiseren. Onderdeel zijn van een groot Amerikaans bedrijf biedt daarbij uitdagingen én kansen. ‘De uitdaging is om individuele medewerkers hun eigen toegevoegde waarde te laten zien in het grote geheel’, zegt De Vreugt. ‘Hen meenemen in onze visie, aangeven wat hun rol is binnen dat grote plaatje. We komen uit een situatie van vijf kleine bedrijven die nu samen ECI vormen. Met die verschillende culturen moeten we een soort gemene deler vinden. Belangrijk is dat mensen bereid zijn ownership te nemen voor hun eigen werk, dat ze onze klant écht een stapje verder willen brengen. Dat zat al in het DNA, omdat je als klein bedrijf vaak een heel persoonlijke relatie met de klant hebt. Die kern willen we bewaken en doorontwikkelen.’

Screening-laag

Een ander pluspunt is dat ECI veel kennis en technologie op het vlak van ondersteuning, marketing en sales uit de VS kan halen. ‘We hebben bijvoorbeeld onze klantsupport gewijzigd’, illustreert De Vreugt, ‘en daar net als de Amerikanen een screening-laag tussen gezet. Die neemt meteen de telefoon op, classificeert het probleem en zorgt dat er wordt teruggebeld. Een nieuw systeem implementeren betekent wel dat medewerkers moeten wennen aan een andere werkwijze. Dan daalt in het begin de klanttevredenheid eerst iets, om daarna weer de goede kant op te gaan. Ook klanten moeten wennen aan een nieuw proces.’

Veel verstoringen

Kijkend naar de maakindustrie als geheel, constateert De Vreugt dat het momenteel ontzettend goed gaat, maar ook dat er veel problemen zijn. ‘Er is enorm veel vraag, maar daarnaast heb je te maken met de grondstoffenschaarste en veel verstoringen in de toeleveringsketen, onder andere door corona en bijvoorbeeld het incident met containerschip Ever Given in het Suezkanaal. Daar komt het tekort aan arbeidskrachten nog bij. ECI helpt bedrijven zaken efficiënter te organiseren.’ Hij doelt dan op digitalisering van de supplychain. ‘Kun je op tijd zien dat een levering of halffabricaat te laat komt? Wat betekent dat vervolgens voor je levertijd en je leverbetrouwbaarheid? Kun je bepaalde processen automatiseren, zodat je daarvoor minder mensen nodig hebt, omdat die simpelweg niet te vinden zijn?’

Sneller en beter

De personeelsschaarste speelt ook op de softwaremarkt. ‘Het ontbreekt ons aan voldoende consultancyuren om nieuwe klanten direct live te kunnen brengen. Op dit moment is er al een wachttijd voordat ze aan de slag kunnen met onze software’, schetst De Vreugt. ‘Dus leiden we nieuwe mensen op en staan we meer open voor samenwerking. Dat gaat ons helpen om dingen sneller en beter te doen.’ Zo werkt ECI voor de financiële aspecten van het ERP-pakket samen met Gevers IT en voor de implementatie van Gatewise (zie kader) met Ordina. ‘Door iets meer in specialismen te denken, kunnen we de implementaties efficiënter doen. Dat is winst voor onze klanten, want die kunnen dan sneller live.’

Beproefde producten

In de afgelopen twee jaar hebben de vijf bedrijven die nu ECI vormen twee dingen bereikt. De eerste is klanten toegang geven tot Amerikaanse producten waarmee al jarenlange ervaring is opgedaan. De Vreugt: ‘Knowledge Sync, te integreren in het ERP-systeem, helpt klanten bijvoorbeeld eventuele verstoringen in het proces, zoals een machinestoring of een late levering, vroegtijdig te signaleren. Je krijgt meteen een alert en op basis daarvan kun je actie ondernemen.’ Een tweede, belangrijk punt is de transitie naar de cloud. ‘Klanten hoeven niet langer zelf software te hosten en zich geen zorgen meer te maken over security. Wij bieden een professionele cloudomgeving, beheerd door Amerikaanse collega’s, waarbij de data in Frankfurt staan. Superveilig, en via een goede internetverbinding kun je er altijd bij. Dat is belangrijk, nu veel medewerkers vanuit huis werken. En ook waardevol voor de servicemedewerkers onderweg, die zoveel mogelijk mobiel bij de informatie moeten kunnen.’

Toekomstplannen

In de nabije toekomst wil ECI volgens De Vreugt verder werken aan de cloudpropositie en gas geven op open API’s (application programming interfaces). ‘Als je een ERP-systeem levert, zijn er altijd specifieke processen die niet binnen de standaard passen en die je met een stukje specifieke software moet oplossen. Bijvoorbeeld het fiatteren van declaraties. Andere bedrijven hebben daar een prachtige app voor, dan kun je beter die koppelen aan je ERP-systeem dan zelf zo’n app gaan bouwen.’ Verder wil het bedrijf nog veel meer met mobiele toepassingen, data en BI (business intelligence) doen. ‘De klant helpen data uit zijn ERP-pakket te visualiseren, te analyseren en te gebruiken om zijn bedrijf beter te laten presteren. Ook daar kunnen we nog stappen mee zetten.’

Gatewise: digitaal efficiënter inkopen

Twee jaar geleden was daar de lancering van Gatewise: een platform dat communicatie rond orders tussen maakindustriële klanten en leveranciers automatiseert en zo efficiënter maakt. ‘Veel bedrijven worstelen met schaarste in de supplychain en hoe die op te lossen’, aldus Jasper De Vreugt van ECI Software Solutions Europe. ‘Als je digitaal wilt inkopen met vijftien suppliers, heb je ook vijftien koppelingen nodig, wat gegarandeerd een drama wordt. Gatewise digitaliseert die processen, waardoor het heen en weer sturen van allerlei pdf’s over orders, leverbevestiging, facturatie, et cetera tot het verleden behoort.’ In de Benelux telt Gatewise nu 208 afnemers en 32 leveranciers. ‘Ik ga ervan uit dat er komend jaar weer eenzelfde aantal bijkomt’, stelt De Vreugt, die ook het 2BA- (voor installatietechniek) en One Maritime Standard-platform wil koppelen aan Gatewise. ‘In de maritieme sector is het aanbod aan leveranciers vaak niet digitaal beschikbaar, waardoor componenten moeilijk te vinden zijn. Dat willen we verbeteren, zodat scheepswerven op een slimmere manier digitaal kunnen inkopen.’

Zelf werkt ECI inmiddels met circa tachtig softwarepartners. Komend jaar moet het voor klanten mogelijk zijn die via één koppeling in het ERP-pakket te benaderen. De Vreugt: ‘Een soort appstore dus, waar klanten kunnen zoeken naar een support solution voor een klein proces, bijvoorbeeld het digitaal scannen van facturen.’