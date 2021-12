Digitalisering: hét antwoord op drie majeure uitdagingen

De wereld om ons heen is sterk aan het veranderen. Hetzelfde geldt voor de maakindustrie. Daar heeft in de voorbije twee jaar namelijk een sterke voortzetting én versnelling van digitalisering plaatsgevonden. Enerzijds gedreven door nieuwe (circulaire/servicegerichte) businessmodellen en veranderende klantvraag, anderzijds zijn die digitaliseringsslagen versneld vanwege drie problemen waar deze ondernemingen mee kampen: een toenemend tekort aan vakmensen, de globalisering van de supply chain en de COVID-19-pandemie. In deze blog deel ik een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.

Proactief en professioneel

Neem allereerst het gebrek aan voldoende professionals voor zowel aansturende als uitvoerende afdelingen. De krapte op de arbeidsmarkt leidt er simpel gezegd toe dat bedrijven genoodzaakt zijn om dezelfde hoeveelheid werk met minder mensen uit te voeren. Als oplossing wordt er geautomatiseerd. Op de productievloer zien we in toenemende mate robots terug die herhalende processen secuur en 24 uur per dag uitvoeren. Op kantoor zien we voorbeelden terug in de vorm van Robotic Proces Automation (RPA), waarbij bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd met de bedrijfssoftware als ERP, CRM of PLM. Hiermee kunnen zowel de medewerkers op kantoor en de productievloer op de meest productieve wijze ingezet worden, in plaats van voor herhalende, handmatige taken.

Parallel aan deze ontwikkelingen zijn er nog vele andere mogelijkheden ontstaan. Qua automatisering is Internet of Things (IoT) een grote belofte die ieder jaar meer en meer wordt ingelost. Ter illustratie: het machinepark wordt uitgerust met sensoren die worden uitgelezen door software op afstand. De data die door de sensoren wordt opgehaald, creëert een ‘boeket’ aan data. Niet alleen data om de productiviteit van de machine mee uit te lezen, maar bijvoorbeeld ook om machines te optimaliseren en om beter onderhoud uit te voeren. Niet langer is onderhoud een reactief proces, maar juist een proactief proces. De toegevoegde waarde is groot. Het vermindert het aantal downtime uren door ongepland falen, waar dan ook geen dure TD’ers voor achter de hand gehouden hoeven te worden.

Think global, act local

Vóór de pandemie nam de globalisering van organisaties en hun de supply chains in rap tempo toe. Een schaalvergroting die niet zonder digitalisering kan. Hoe houd je immers controle over toeleveringen en de inzet van mensen over de gehele linie van het ecosysteem? Daar is de digitale communicatie voor nodig.

Ondanks dat globalisering al een aantal decennia groeit, durf ik te stellen dat de pandemie die heeft versneld. Het werken vanuit huis was voor veel producerende bedrijven geen bekend proces, maar werd vanwege de COVID-19-pandemie verplicht. Het leidde tot iets interessants. De werkplek veranderde weliswaar, maar de behoefte aan inzicht en controle over productie of supply chain niet. Zo werden veel systemen plotseling versneld ingericht op het thuiswerken, iets waar vóór die tijd simpelweg geen initiatieven voor waren.

Een relatief conservatieve wereld heeft zo kunnen inzien dat remote werken en inzicht-op-afstand niet leiden tot verminderde productiviteit. Integendeel zelfs: ze vergroten het inzicht in de actuele stand van zaken en maken wederom een proactief proces mogelijk.

Circulaire economie

Los van de bovenstaande factoren, is hoe we onze impact op het milieu kunnen controleren en verkleinen één van de grootste vraagstukken van onze tijd. Veel productiebedrijven moeten hierin – of ze willen of niet – een rol gaan spelen. Overheden en klanten accepteren namelijk geen producten meer die een mogelijke negatieve impact op het klimaat hebben.

Ook hier speelt de digitalisering binnen manufacturing een sleutelrol. Door de ondersteunende software in te zetten, kan de impact van de volledige keten in kaart worden gebracht. Zo wordt het mogelijk om certificeringen of scores aan te vragen, zoals de ESG (Environmental, Social and Governance)-score. Op die manier bouwt het digitale fundament mee aan de invulling van de circulaire economie. Dit strekt zich in mijn beleving uit over het gehele IT-landschap van een onderneming, startend in de engineering-gedreven software, zoals PLM, en uitmondend in de operationeel-gedreven software, zoals CRM, ERP en ESM.

Samengevat, de wereld om ons heen verandert, gedreven door nieuwe innovatieve mogelijkheden of door externe factoren buiten onze macht. Digitalisering is een van de prominente pijlers die die veranderingen ondersteunen. Digitalisering is een voorwaartse beweging die ieder jaar weer meer kan bieden.

Wil je meer weten over digitalisering in de maakindustrie dan sta ik altijd open voor een gesprek, zowel digitaal als fysiek. Of bekijk deze Whitepaper.

Gerard van Beurden

Senior Presales Consultant | Manufacturing Industry | IFS