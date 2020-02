Door onder meer de digitalisering van de industrie gaat de vloerindeling van de Hannover Messe volkomen op de schop. Doordat het onderscheidende vermogen van een bedrijf steeds vaker in de software zit en steeds minder in de hardware, vinden steeds meer exposerende bedrijven dat ze eigenlijk op een andere plek op de beurs horen. Zo kan een bedrijf gespecialiseerd in de logistieke it ervoor kiezen niet in de hal Logistics te staan, tussen de vorkheftrucks, maar in een van de vier hallen (14-17) van het technologiecluster Digital Ecosystems. Vier hallen in het centrum van het beursterrein en dat is niet toevallig, maakt Victor Koppelaar van Nederlandse vestiging van de beursorganisatie duidelijk. ‘De digitalisering, de it, is het draaipunt in de lopende industriële transformatie. Vandaar die centrale plek.’

Het zwaartepunt van de Nederlandse inbreng, tot dit jaar geconcentreerd in en rond het Holland Paviljoen in hal 4 onder de noemer Industrial Supply, is dit jaar in de hallen 19 en 20 binnen Engineered Parts & Solutions, een cluster waarvoor ook de hallen 21, 22 en 23 zijn gereserveerd. Zoals binnen elk cluster zijn er ook hier accentverschillen. Zo krijgen Nederlandse bedrijven die zich liever willen profileren met light weight en additieve manufacturing, zoals 3D-printerfabrikant Ultimaker, een plek in hal 23.

Niet alleen de leidende technologie van een bedrijf is bepalend voor de clusterkeuze, ook de leeftijd van de onderneming kan dat zijn, aldus Koppelaar: ‘Tot nog toe stonden start-ups en scale-ups veelal verspreid over de hallen. Die gaan we nu bijeen zetten in het cluster Future Hub, in de hallen 24 en 25 waar ook de stands komen van de universiteiten en andere kennisinstellingen waar veel van die jonge bedrijven uit voort zijn gekomen. We hebben gemerkt dat het bundelen van die jonge innovatiekracht zorgt voor een bijzondere vibe. Voorts telt dat start-ups en scale-ups steeds belangrijker worden voor het innovatievermogen van de grote bedrijven. De bezoekers van die bedrijven bedienen we door die jonge ondernemingen bijeen te brengen.’

De herindeling is dus gedreven door de veranderingen in de industrie. Ook weegt de wens om te komen tot een betere verdeling van de bezoekersstromen over het terrein. ‘De top-25 van grote bedrijven – denk aan Siemens, Bosch en Festo – hadden hun belangrijkste stand nu vaak bijeen staan in de hallen 9, 11 en 14. Dat zorgde voor een grote toeloop op een relatief beperkte ruimte. Dus is er nu het cluster Automation Motion & Drives dat de hallen 3 tot en met 9 en 11 tot en met 13 toebedeeld heeft gekregen. Sommige van die top-25-bedrijven zijn zich nog aan het oriënteren op hun positionering, maar de meeste worden binnen dat cluster over die tien hallen verspreid.’

De thematische herindeling is door de beursorganisatie gemaakt in het besef dat de tijd allang voorbij is waarin de bezoeker met een plastic tasje voor de folders ad random de beurs afstruinde. ‘Die bezoeker gaat tegenwoordig met een lijstje exposanten het terrein over en bepaalt zelf zijn route. Toch willen we hem van dienst zijn met een aantal routes, door ons ontwikkeld aan de hand van de meest voorkomende bezoekersprofielen. Zodat de bezoeker die op zoek is naar bijvoorbeeld informatie over technologie voor de energietransitie of elektromobiliteit gemakkelijk zijn weg vindt’, aldus Koppelaar.

De Hannover Messe 2020 is van 20 tot en met 24 april.