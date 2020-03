Patentstatistieken die vandaag door het Europees Octrooibureau (EOB) zijn gepubliceerd, tonen aan dat voor het eerst in meer dan een decennium digitale technologieën het voortouw hebben genomen bij het indienen van octrooiaanvragen. Volgens de EPO Patent Index 2019 voedt de golf van digitale communicatie (+ 19,6%) en computertechnologie (+ 10,2%) de aanhoudende groei van octrooiaanvragen: in 2019 ontving het EPO ruim 181 000 aanvragen in totaal 4% meer dan in 2018 en een nieuw record ooit.

“De snelle opkomst van digitale technologieën is de meest opvallende trend uit onze index voor 2019”, zei EPO-voorzitter António Campinos. “De digitale transformatie van de economie wordt nu volledig weerspiegeld in de octrooiaanvragen die het EOB bereiken. Met onze gevestigde en wereldwijd erkende benadering voor het onderzoeken van aanvragen op digitaal gebied, is het EOB goed geplaatst om uitvinders te ondersteunen en innovatie in Europa te stimuleren en verder. Het is belangrijk dat bedrijven en onderzoekers in Europa die hun uitvindingen willen beschermen, een gelijk speelveld vinden met hun concurrenten uit Azië en de VS, en in staat zijn om een sterke positie op de wereldwijde technologiemarkt te behouden. “

5G en AI als aanjagers van groei

Digitale communicatie en computertechnologie behoorden tot de technische topsectoren van het EOB en kenden de sterkste groei, wat hun sleutelrol onderstreepte in het aansturen van de digitale transformatie die alle sectoren en industrieën doordringt. Octrooiaanvragen in digitale communicatie groeiden in 2019 met + 19,6%, waarmee ze de medische technologie (+ 0,9%), die sinds 2006 de meest octrooi-actieve technologie was, hebben ingehaald. Dit gebied, dat op het snijvlak van telecommunicatie en computers ligt, omvat technologieën die zijn cruciaal voor het implementeren van 5G draadloze netwerken.

Met een stijging van 64,6% hebben Chinese bedrijven het meest bijgedragen aan de groei in octrooiaanvragen voor digitale communicatie, met Amerikaanse (+ 14,6%) en Zuid-Koreaanse bedrijven (+ 36,1%, zij het vanuit een kleinere basis) in het voorbeeld. Ter vergelijking: de aanmeldingen uit Europa groeiden gematigd (+ 3,1%). In termen van aandeel zijn China, de VS en Europa nu de gezamenlijke leiders, die elk ongeveer een kwart uitmaken van alle octrooiaanvragen die op dit gebied bij het EOB zijn ingediend. De drie beste aanvragers in 2019 waren Huawei, Ericsson en Qualcomm (Afb .: vooraanstaande aanvragers, digitale communicatie).

Het op één na snelst groeiende veld bij het EOB in 2019 was computertechnologie (+ 10,2%). Hier was de drijvende factor voor groei de toename van octrooiaanvragen met betrekking tot kunstmatige intelligentie, vooral op het gebied van machine learning en patroonherkenning, beeldgegevensverwerking en -generatie en gegevensherstel.

Amerikaanse bedrijven (+ 13,6% in 2018) waren verantwoordelijk voor bijna 40% van alle octrooiaanvragen in computertechnologie, gevolgd door EPO-lidstaten (+ 9,3%) met bijna 30% van het totaal. Aanvragen uit China (+ 18,7%) maakten iets meer dan 10% uit. De belangrijkste aanvragers in 2019 waren Alphabet (Google), Microsoft, Samsung, Huawei, Intel en Siemens (Afb .: vooraanstaande aanvragers, computertechnologie). Een aanzienlijk deel van de groei in 2019 kwam ook van kleinere aanvragers en van nieuwe spelers.

Europese bedrijven lopen voorop in transport

Andere technische velden met stevige groei bij het EOB in 2019 waren: transport (+ 6,6% over 2018), inclusief de automobielsector; elektrische machines, apparaten en energie (+ 5,5%), waar veel uitvindingen voor schone energietechnologieën worden ingediend; en farmaceutische producten (+ 4,4%). Europese bedrijven hadden het grootste aandeel in octrooiaanvragen in transport, meting, organische fijnchemie en “andere speciale machines” – een gebied dat een reeks technologieën omvat, waaronder werktuigmachines voor verschillende industrieën en 3D-printen.

Groei uit bijna elke regio, stijging uit China

De technologietrends werden ook weerspiegeld in de landgegevens. De top vijf van herkomstlanden voor aanvragen in 2019 waren de VS, goed voor 25% van de totale aanvragen, gevolgd door Duitsland (15%), Japan (12%), China (7%) en France (6%) (Fig. : Oorsprong van toepassingen). De toename van het aantal aanvragen bij het EOB in 2019 werd voornamelijk veroorzaakt door de sterke toename van het aantal aanvragen uit China (+ 29,2% in 2018), de VS (+ 5,5%) en Zuid-Korea (+ 14,1%) (afb .: Top 50 landen voor toepassingen). In het afgelopen decennium zijn de octrooiaanvragen uit China bij het EOB bijna verzesvoudigd (12 247 aanvragen in 2019 versus 2061 in 2010). In 2019 zette de algemene opwaartse trend van aanmeldingen zich voort uit bijna elke grote industriële regio, waarbij alleen Japan een kleine daling (-2,3%) kende na twee jaar groei.

Octrooiaanvragen uit de 38 EOB-landen groeiden bescheiden (+ 1,1%) in 2019, het derde jaar van stijging. Relatief gezien bleef het aandeel van octrooiaanvragen uit Europa echter dalen, van 51% in 2009 tot 45% in 2019, naarmate meer spelers van buiten Europa, en met name Azië, hun uitvindingen op de Europese markt proberen te beschermen.

Andere landen met een opmerkelijke toename van het aantal aanvragen bij het EOB zijn Canada (+ 14,5%), Israël (+ 6,8%) en – vanaf lagere niveaus – Saoedi-Arabië (+ 38,3%) en Brazilië (18,8%).

E uropese trends: Duitsland stabiel terwijl Zweden, het VK en Spanje solide groei laten zien

Octrooiaanvragen afkomstig van de EOB-lidstaten ontwikkelden zich over het algemeen stabiel, waarbij de meeste bedrijven meer octrooiaanvragen indienden dan in 2018. Zweden (+ 8,0%) was de groeikampioen, gestimuleerd door stijgingen in aanvragen met betrekking tot digitale communicatie en computertechnologie. Octrooiaanvragen uit het VK (+ 6,9%) en Zwitserland (+ 3,6%) bleven ook aanzienlijk toenemen, terwijl de aanvragen uit Italië met + 1,2% stegen. Na twee opeenvolgende jaren van groei bleef het aantal octrooiaanvragen afkomstig uit Europa’s belangrijkste indienende land, Duitsland, stabiel (+ 0,5%), terwijl Frankrijk (-2,9%) en Nederland (-2,6%) vorig jaar daalden. De daling van het aantal octrooiaanvragen vanuit Frankrijk was te wijten aan minder aanvragen op gebieden als digitale communicatie en automotive, terwijl in Nederland minder aanvragen werden ingediend in een aantal sectoren, waaronder medische technologie en biotechnologie.

Onder de Europese economieën met een gemiddeld octrooi-volume, groeiden de aanvragen uit Spanje (+ 6,0%) stevig. België (+ 3,2%), Oostenrijk (+ 2,6%) en Denemarken (+ 0,8%) bereikten vergelijkbare indieningsniveaus als 2018, terwijl de octrooiaanvragen uit Finland verder daalden (-1,4%).

Er waren ook aanzienlijke stijgingen van landen met kleinere octrooivolumes, zoals Ierland (+ 6,3%) en Noorwegen (+ 3,6%). Portugal (+ 23,1%) en Griekenland (+ 15,8%) kenden beiden ook hun derde jaar van opeenvolgende groei, zij het vanuit een kleinere basis.

Huawei staat aan het hoofd van de kandidaten

De bedrijfsrangschikking weerspiegelt ook het snel groeiende belang van digitale technologieën. Huawei stond in 2019 bovenaan de tafel van octrooiaanvragers bij het EOB met 3524 aanvragen. Samsung steeg naar de tweede plaats en LG behaalde een positie om derde te worden. De twee Zuid-Koreaanse bedrijven werden gevolgd door het Amerikaanse bedrijf United Technologies en de topaanvrager van 2018, Siemens op nr. 5. Sony is de hoogste aanvrager van Japan (springt van de 11e naar de 9e), terwijl Ericsson (stijgt naar de 7e), Philips en Robert Bosch zorgen ervoor dat Europese bedrijven de meerderheid van de aanvragers in de ranglijst vertegenwoordigen: de top 10 omvat vier bedrijven uit Europa, twee uit Zuid-Korea, twee uit de VS en één uit elk van China en Japan.

Elke vijfde aanvraag bij het EOB ingediend door een kmo

Uit een opsplitsing van aanvragen afkomstig uit Europese landen blijkt dat 72% daarvan is ingediend door grote bedrijven, 18% door kleine en middelgrote ondernemingen en individuele uitvinders, en 10% door universiteiten en openbare onderzoeksorganisaties. Dit bevestigt dat een aanzienlijk deel van de EOB-aanvragers kleinere entiteiten zijn.

Zie de EPO Patent Index 2019 voor gedetailleerde statistieken