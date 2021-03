Bedrijven met een hoge mate van ‘digitale volwassenheid’ presteren veel beter tijdens disrupties zoals de coronacrisis. Ze zijn een stuk minder kwetsbaar en laten veel meer flexibiliteit zien. En het duurt helemaal niet overdreven lang om investeringen in digitalisering terug te verdienen. Aldus supply chain expert Rolf Bos van PwC tijdens een digitale ‘Nederland Maakt’-bijeenkomst van branchevereniging NEVAT.

Beter doen, ook in tijden van crisis

Speelt digitalisering een cruciale rol in tijden van crisis en moeten we misschien heel anders naar onze eigen organisatie gaan kijken qua producten, dienstverlening en logistiek? Die vragen vormden de rode draad tijdens de ‘Nederland Maakt’-middag. En het antwoord is twee keer volmondig ‘ja’, bedrijven moeten bewuste keuzes gaan maken ten aanzien van hun supply chain, gezien het verhaal van Rolf Bos. ‘De crisis heeft veel bedrijven hard getroffen. We zagen uitval van supply chains, shutdowns van fabrieken en warehouses, uitval van transport, het wegvallen

van vraag, met natuurlijk grote verschillen per branche. Tegelijkertijd zijn er grote winnaars qua omzet: Netflix en Amazon, bijvoorbeeld, en de vaccinproducenten. Die acteren ‘toevallig’ op het juiste moment op de juiste plek in de markt.’ Maar dan zijn er ook nog de echte winnaars in de supply chain: dat zijn de bedrijven die in rap tempo weten in te spelen op de veranderde omstandigheden. Ze wisten waar nodig van suppliers te wisselen, zetten hun producten op andere markten of via andere kanalen af, of kwamen versneld met innovaties of nieuwe producten.

Dat soort grote flexibiliteit kan eigenlijk niet zonder inzet van technologie, aldus Rolf Bos. PwC ondervroeg vorig jaar 1.600 managers uit 33 landen naar het reilen en zeilen tijdens de coronacrisis. Bos: ‘Bedrijven die significant hebben geïnvesteerd in digitalisering, presteren veel beter en worden minder hard geraakt, zo bleek. Ze hebben gemiddeld 7 procent minder supply chain-kosten en draaien gemiddeld 8 procent meer omzet dan bedrijven die hun digitale processen veel minder op orde hebben.’

Ketentransparantie

Digitale kampioenen, zoals Bos ze noemt, lopen in de supply chain voorop als het gaat om transparantie. Ze weten waar voorraden liggen, ze hebben up-to-date inzicht in de klantorders en status van bestellingen. Het gebruik van bijvoorbeeld ERP-systemen voor meer interne transparantie is op zich niks nieuws. Maar wat wel een groot verschil maakt, is of een bedrijf die koppeling ook heeft met zijn klanten en suppliers. Dat geeft pas écht zicht op wat er aan de voor- en achterkant aan het gebeuren is, zodat sneller geanticipeerd kan worden.

Bovendien gebruiken koplopers in digitalisering geavanceerde planningssystemen. Ze kunnen ver vooruit kijken en snel scenario’s doorberekenen om te zien wat het effect van bepaalde maatregelen op de uiteindelijke performance is. ‘Hoe verder en nauwkeuriger je vooruit kunt kijken, hoe beter voor je business. De bedrijven die hoog scoorden in ons onderzoek, blijken heel ver in advanced planning en gebruiken ook steeds vaker artificial intelligence om mogelijke keuzes door te rekenen.’ Ze nemen allerlei externe factoren mee in hun scenario’s, maar zeker ook interne zaken: hoe staat het met onze innovatie, hoe kunnen we nieuwe productintroducties optimaal plannen en lanceren?

Goederenstromen bewaken

Nog zo’n cruciaal onderdeel om tot de digitale kampioenen te behoren, is smart logistics: wie een slim systeem heeft om de fysieke goederenstromen te bewaken en bij te sturen, is een stuk flexibeler in het omgaan met een crisis zoals nu gaande is. Denk aan warehousemanagement- of transportsystemen. Maar ook steeds meer aan slimme sensoren in processen en het gebruik van AI en autonome voertuigen. Er komen minder mensen bij kijken en dat alleen al maakt minder kwetsbaar tijdens een coronacrisis. ‘Iets heel anders is de inzet van 3D-printing. Die technologie begint steeds volwassener te worden. Wat betekent dat voor de voorraad reserveonderdelen? Waar kan 3D-printing een aantrekkelijk alternatief vormen?’

Als vierde element noemt Bos dynamische supply chain-segmentatie. Heeft een bedrijf inzicht in zijn precieze ketens en afzetkanalen? Hoe zit het met (alternatieve) routes naar de markt toe? Wat is de uitwisselbaarheid tussen de productielijnen? Kan een organisatie snel en goed switchen om (nieuwe) klanten te blijven bedienen?

Meer dimensies

Kortom: ketentransparantie, slimme planning, slimme logistiek en segmentatie zetten een bedrijf op voorsprong. Uit het PwC-onderzoek blijkt dat investeringen in supply-chain-technologie zichzelf uiteindelijk terugbetalen met een gemiddelde terugverdientijd in 1,8 jaar. Een overgrote meerderheid van de bedrijven die bij het PwC-onderzoek betrokken waren, heeft in alle vier geïnvesteerd. Bos: ‘Vaak spelen meerdere technologische dimensies tegelijkertijd. Voorbeeld: een machinefabrikant heeft intern veel geautomatiseerd en gedigitaliseerd en heeft goed zicht op wat de markt vraagt. Klanten kunnen via een klantenportal zelf hun orders plaatsen, die orders gaan rechtstreeks het productieproces in en worden op de meest efficiënte manier ingepland en gevolgd van begin tot eind.’

