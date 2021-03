Door draadloos toegang te verlenen tot het foutgeheugen van alle machines die zijn uitgerust met Rexroth-besturingssystemen, maakt de nieuwe Digital Service Assistant (DSA) -app van Bosch Rexroth het voor eindgebruikers eenvoudig om hulp te krijgen wanneer onderhoud nodig is. Het identificeert componenten en maakt het mogelijk om spare parts te bestellen of reparaties sneller uit te voeren. OEM’ers kunnen de app volledig integreren in hun serviceconcepten.

In werkelijkheid onderhouden servicemedewerkers meestal machines die tijdens verschillende productiejaren door verschillende fabrikanten zijn gemaakt. Elke machine heeft zijn eigen gebruikersinterface en diagnosemenu’s. Bosch Rexroth maakt het onderhoud van dergelijke heterogene machines eenvoudiger dankzij de Digital Service Assistant. Met deze app kunnen servicemedewerkers foutmeldingen en service-informatie voor alle geïnstalleerde Rexroth-besturingssystemen draadloos en op afstand lezen. Met één druk op de knop kunnen ze contact opnemen met de plaatselijke Bosch Rexroth-servicespecialisten en desgewenst alle relevante informatie naar hen doorsturen. Hierdoor kunnen ze complexe problemen snel oplossen en machinestilstand verminderen.

Door gebruik van de app is tijdrovend onderzoek om defecte componenten te identificeren niet langer nodig. Servicemonteurs halen eenvoudig het elektronische naamplaatje van de componenten tevoorschijn of scannen een QR-code of het individuele serienummer. Ze kunnen dan snel de relevante spare parts aanvragen terwijl ze nog bij de machine zijn of een reparatieverzoek indienen.

De app is verkrijgbaar in de App Store voor smartphones en tablets. Na de installatie bepalen de gebruikers in de besturing van de machines welke gegevens mogen worden uitgelezen. Om de gegevensbeveiliging te garanderen, is de verbinding met de machine gecodeerd en heeft de app geen schrijfrechten.