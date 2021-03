‘Als het om digitalisering gaat, heeft de mkb-klant er behoefte aan bij de hand te worden genomen. Juist dat doen we’, motiveert Thijs de Swart waarom hij vorig najaar samen met zijn compagnon Mark van der Meijden het bedrijf Digital Motions in Almkerk is gestart. Beiden hebben een achtergrond als consultant bij IT-bedrijven (resp. Axians en Datamex). Ze zagen dat de grotere bedrijven in hun markt wel de cio’s en andere specialisten in huis hebben om een digitaliseringstraject goed te doorlopen. ‘Maar het mkb kan zich die mensen niet veroorloven. Ondernemers voelen echter de noodzaak om te digitaliseren en beginnen dan maar met het zoeken van een technologieleverancier. Maar dat is hetzelfde als wanneer je voor het bouwen van een huis start met het aanstellen van een aannemer. Terwijl je toch eerst, samen met een architect, een bouwtekening moet maken. De klant helpen om die roadmap op te stellen, dat is de eerste stap in onze dienstverlening’, licht De Swart toe.

Concreet is daarvoor nodig dat de ondernemer zich heel goed bewust wordt van de behoeften van zijn klanten. Waarmee voegt hij precies waarde toe, of zou die kunnen toevoegen? ‘Een metaalbewerker kan het idee hebben dat die toegevoegde waarde zit in het op maat maken van metalen delen. Maar de grootste waarde voor de klant zit ‘m wellicht veel meer erin dat hij die delen exact op tijd, snel, in de juiste aantallen en op precies de goede plaats in het proces krijgt toegeleverd.’ Zo’n conclusie, aldus De Swart, kan ertoe leiden dat de organisatie aangepast moet worden: ‘Dat de orderintake versterkt moet worden, zodat de klantvraag nauwkeurig wordt vastgelegd. En ook dat de planning beter ingericht wordt zodat die vraag goed wordt doorgezet naar de operatie.’

Om de gewenste digitale verandering vorm te geven hanteert Digital Motions een methode waarbij vanuit klantbehoefte en de manier van werken wordt bepaald hoe processen het beste kunnen worden ingericht en vervolgens welke technologie kan ondersteunen. ‘Daarna selecteren we samen met onze klant een leverancier of – wat we bij digitalisering vaak zien – verschillende leveranciers.’ Vervolgens komt het op de implementatie aan. En ook in die fase wil het nog wel eens misgaan, weet De Swart uit ervaring. ‘De technologie is slechts ondersteunend, de mensen in de organisatie zijn bepalend voor het succes van de implementatie. Wij hebben nu een klant bij wie het kennisniveau van medewerkers van de technologie te laag is, en daarmee de acceptatiegraad. Dan kan het zinvol zijn die mensen op te leiden, ze bepaalde skills bij te brengen die ze nu missen; of extra mensen aan te nemen die al wel over die competenties beschikken. De klant moet dus met zijn mensen aan de slag. Samen met ons. Ook dan zijn wij in de organisatie van de klant aanwezig om de veranderingen die daarin nodig zijn te begeleiden.’

De technologie moet in dienst van de organisatie en de business staan. ‘Maar veel technologieleveranciers willen bovenal hun technologie leveren. Daar zit een spanningsveld. In het oplossen daarvan zit onze rol’, duidt De Swart die benadrukt dat Digital Motions compleet onafhankelijk is van die leveranciers.

Tot slot: getuigt het starten van een eigen bedrijf middenin een pandemie wel van een goede timing? ‘De sectoren waarin wij actief zijn draaien veelal gewoon door. Met klanten uit ons eigen, persoonlijke netwerk hebben we een vliegende start kunnen maken.’