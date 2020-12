Naast de EPFL zijn de andere partnerorganisaties: ETH Zürich, IMEC in België, Stichting Imec in Nederland, het universitair ziekenhuis Charité in Berlijn, de Universiteit van Bern (via Inselspital) en drie startups (Ascilion, EPOS-IASIS en SCIPROM). Deze organisaties hebben afgesproken hun kennis te bundelen om de eerste digitale tweeling voor Covid-19 patiënten te ontwikkelen. Deze zal worden getest in de twee universitaire ziekenhuizen die bij het programma betrokken zijn. Names MESA+ zijn Albert van den Berg, Robert Passier, Loes Segerink, Andries van der Meer, Mathieu Odijk en Berend van Meer betrokken. Allen zijn ook lid van het nieuwe Organ-On-Chip Centre Twente dat in oktober 2020 is gestart.