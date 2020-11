Het voorkomen van ongeplande downtime en het vereenvoudigen van troubleshooten staat hoog in het vaandel bij iedereen die een industrieel netwerk onderhoudt. Procentec‘s bijzondere lancering van maar liefst tien nieuwe diagnostische en monitoring tools kan dan ook rekenen op brede interesse en enthousiasme in de industriële automatiseringsmarkt.

De Nederlandse producent, sinds november partner van de HMS Group, is ervan overtuigd dat zijn nieuwste productaanbod de dagelijkse werkwijze van de technici in het veld aanzienlijk zal verbeteren en een uitstekende return on investment zal opleveren voor het onderhoud van zowel enkele als gemengde netwerkarchitectuur.

“Deze releases zullen onnodige engineer call-outs voorkomen, de tijd die nodig is voor het vinden van netwerkfouten verminderen en duidelijk rapport geven over het troubleshooten”, zegt Pieter Barendrecht, CEO van Procentec. “Ze bieden ook een veel meer samenhangende benadering van foutdetectie en -diagnose. Ze betalen zichzelf in een mum van tijd terug.”

SNAP Analysis

Het grote hoogtepunt van de Virtuele Productlancering , die nog steeds openstaat voor registratie, is ongetwijfeld SNAP Analysis. Deze unieke, zelflerende functie – die een add-on is voor Osiris – analyseert de live-gegevens van een PROFIBUS-netwerk. Het geeft vervolgens een directe diagnose van de meest waarschijnlijke oorzaak van een fout, waardoor het niet meer nodig is om ingewikkelde oscilloscoopbeelden en -berichten handmatig te interpreteren, een taak die niet gemakkelijk door alle technici kan worden uitgevoerd.

Naast deze functie, gebruikt SNAP ook een voorspellend algoritme om gegevenspatronen te herkennen en ervan te leren, zodat het veelvoorkomende netwerkfouten kan voorspellen. “SNAP haalt al het giswerk uit het troubleshooten van een netwerk en maakt het mogelijk om preventieve maatregelen te nemen”, legt Barendrecht uit. “Het is een prachtig voorbeeld van het upgraden van diagnostiek met behulp van AI.”

Osiris Enterprise

Maar SNAP heeft het podium niet helemaal voor zichzelf. In de lange line-up van releases is Osiris Enterprise opgenomen. Dit nieuwe, externe platform combineert de gegevens van meerdere permanente monitoring-units van Atlas in één handig overzicht, zodat technici voor het eerst in staat zijn om hun gehele industriële ethernet-netwerk te monitoren, waar ook ter wereld.

“Osiris Enterprise biedt een hoger niveau van overzicht”, zegt Barendrecht. “Het geeft je een totaaloverzicht van het hele netwerk, maar ook tot op het laatste apparaat inzicht in gedetailleerde diagnostische data. Dit, in combinatie met SNAP en de andere producten die we vandaag lanceren, geeft gebruikers volledige controle over hun netwerk”.

Atlas2

De overige releases zijn onder meer: Atlas2 (een permanente monitoringoplossing van de tweede generatie voor Industrial Ethernet en PROFIBUS), een uitgebreide rapportgenerator, praktische gebruikersnotities en een EtherCAT diagnose-licentie. Atlas2 komt in meerdere modellen en is tot vier keer sneller dan zijn voorganger, waardoor het proces van troubleshooten aanzienlijk wordt versneld.

De lancering vindt enkele dagen plaats voor de SPS Connect (24-26 november). Procentec zal een stand hebben op de virtuele beurs, dus mocht u niet in staat zijn om de lancering van 17 November bij te wonen, dan kunt u deze gelegenheid aangrijpen om alsnog met hun experts te spreken en de nieuwste producten eigenhandig te ontdekken.