Na vijf jaar is DGS uit het bestaande pand gegroeid. Om deze reden heeft DGS besloten om aan de overkant van de straat een nieuwe productielocatie met kantoren te bouwen.

“Iets meer dan vijf jaar geleden zijn we in Haaksbergen gestart,” zo vertelt eigenaar Dennis Grolleman. “Bij het ontwerp van het nieuwe pand, dat is gemaakt door Bessels Architecten uit Twello, is veel aandacht besteed aan een goede flow. Voor onze klanten letten we daarop en natuurlijk richten we straks onze eigen productiefaciliteit ook uiterst efficiënt in.”

Het nieuwe pand

De aanbesteding voor het nieuwe pand is inmiddels rond en het grondwerk start volgende maand (februari 2020). Het pand wordt aan de overzijde van de weg gerealiseerd. Er komt een centrale ontvangstruimte; verder worden separate ruimtes voor de zagerij, lasserij en elektro ondergebracht in het nieuwe pand. De subassemblies komen samen in de centrale assemblageruimte. Het geheel kent een goede flow en is daardoor uiterst efficiënt. Uiteindelijk komt hiermee 4.200 m2 productieruimte en 1.000 m2 kantoorruimte beschikbaar. Het perceel biedt ruimte voor toekomstige uitbreidingen. DGS kan daarom nog verder groeien, maar dat zal de tijd uitwijzen.

Toekomst

Op de vraag wat de ambities voor de toekomst zijn, antwoordt Dennis: “Ons doel is niet om de grootste te worden, maar we willen wel de beste zijn. We willen onze klanten ondersteunen de productieprocessen uiterst efficiënt te maken. Dat is onze passie en daar komen we iedere dag met plezier ons bed voor uit. Voor die efficiency en voor maximale flexibiliteit investeren we veel in automatisering en zetten we in veel gevallen robots in.” Tot slot merkt Dennis op dat standaardisatie/modularisatie ook hoog op de agenda staat. “We investeren in een standaard die snel en makkelijk is aan te passen naar de specifieke wensen van de klant.”

“Efficiency zit in het DNA van DGS. Bij alles wat nieuw ontwikkeld wordt, is iedereen binnen DGS op zoek naar efficiency,” aldus Dennis. “Ons nieuwe pand zal ons hierin optimaal faciliteren. We zijn inmiddels groot genoeg om verschil te maken en klein genoeg om flexibel te blijven.”

Historie

DGS is destijds gestart met vijf personen. Een mix van mensen met technische kennis, kennis van foodprocessen en veel ervaring op het gebied van service. “We hebben het huidige pand gekocht en met veel ambitie en een enorme drive zijn we toen aan de slag gegaan,” aldus Dennis. “Hoewel we natuurlijk nog een onbekende partij in de markt waren, hadden we dankzij ons netwerk al snel onze eerste opdrachten. Het eerste jaar deden we servicewerk, maar we hebben toen ook de eerste projecten gerealiseerd. We konden dat jaar afsluiten met € 2,2 miljoen omzet.”

“Onze markt was gericht op de vleesindustrie,” zo vertelt Dennis, “maar verder hadden we nog weinig focus aangebracht. Dat is inmiddels wel anders. We kennen nu twee productgroepen, namelijk Primary Meat Processing en Material Handling, met duidelijke oplossingen. We leveren aan de professionele vleesverwerkende industrie systemen en lijnen voor het op diervriendelijke wijze ontvangen van dieren en het efficiënt verwerken, transporteren, versnijden en inpakken van vlees- en bijproducten.”