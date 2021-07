H2 Equity Partners (“H2”) is trots om aan te kondigen dat AL-KO Vehicle Technology Group GmbH (“AL-KO”) een overeenkomst heeft gesloten met H2 om Brink Group (“Brink”) over te nemen. AL-KO is een dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf DexKo Global (“DexKo”), een wereldleider in hoogontwikkelde trailerloopapparatuur, chassisassemblages en aanverwante componenten. De groep omvat vele zeer gerenommeerde merken.

De integratie van Brink in de AL-KO DexKo groep biedt tastbare kansen voor Brink om een echte wereldspeler te worden in de sleepindustrie met state of the art productietechnologie en toonaangevende producten. Het Brink-team is verheugd om deel uit te maken van de DexKo-familie en samen te werken met de DexKo- en AL-KO-teams om het bedrijf samen verder te ontwikkelen.

Harald Hiller, President en CEO bij AL-KO: “De strategische fit tussen Brink en DexKo kan niet beter. Beide bedrijven bieden een hoogontwikkeld productportfolio dat cruciaal is voor veiligheid en prestaties. Deze overname stelt ons in staat om ons productportfolio en operationele voetafdruk uit te breiden en geeft ons toegang tot nieuwe regio’s.”

Fred Bentley, CEO bij DexKo: “We zijn ongelooflijk enthousiast over de toevoeging van Brink aan ons portfolio. Brink biedt een leidende marktpositie en nog een premium merk aan DexKo. Het bedrijf kenmerkt zich door een breed scala aan hoogwaardige, innovatieve producten en de superieure service die het aan klanten biedt.”

Sven Arend, CEO bij Brink, voegde hieraan toe: “Deze transactie biedt grote kansen voor beide bedrijven.

Harmen Geerts, Partner bij H2 Equity Partners: ‘Wij zijn trots op de ontwikkeling van Brink in de afgelopen 5 jaar. Het bedrijf is een erkend marktleider in de onafhankelijke aftermarket en OES-markt in heel Europa en daarbuiten, met het meest complete productassortiment, de beste service en de snelste time-to-market voor nieuwe autoplatformen. Bovendien heeft het bedrijf zich gevestigd als een innovatieve en betrouwbare partner voor OEM-klanten. Op basis van haar huidige positie en onder het nieuwe eigenaarschap van DexKo, heeft Brink nog veel meer opwindende winstgevende groeimogelijkheden. Ik wil het managementteam en de gehele organisatie bedanken voor onze vruchtbare samenwerking en ik wens allen veel succes voor de toekomst.

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuring door de regelgeving en zal naar verwachting formeel worden afgerond in september 2021.

Brink Group is een van de Europese marktleiders in sleepsystemen met meer dan 75 jaar ervaring in de automotive sector. Onder het motto “Your Perfect Fit” biedt de Brink Group een eenvoudige en veilige verbinding tussen vrijwel elk voertuig en de lading die u wilt dragen of slepen. Hiermee stelt Brink Group miljoenen eindgebruikers over de hele wereld in staat om hun actieve leven te leiden. Tot nu toe zijn meer dan 25 miljoen auto’s uitgerust met een Brink trekhaak. Brink Group, met hoofdkantoor in Staphorst, nederland, heeft ongeveer 700 medewerkers in 8 landen en productielocaties in Nederland, Frankrijk, Zuid-Afrika en Thailand.

H2 Equity Partners, opgericht in 1991, is een onafhankelijke beleggingsonderneming. H2 richt zich op middelgrote bedrijven die uniek gepositioneerd zijn en een aanzienlijk groeipotentieel bieden. H2 biedt deze bedrijven een combinatie van kapitaal en actieve managementondersteuning om onbenut potentieel te realiseren. H2 heeft een robuuste, multisector-track record in het opbouwen van sterkere bedrijven, met een duurzaam concurrentievoordeel en winstgevende groei. De investeringen van het Amsterdamse team van H2 worden gefinancierd via het meest recente fonds, dat in juni 2019 van start is gegaan.

De AL-KO Vehicle Technology Group is een wereldwijd actieve technologiegroep. Als leverancier van hoogwaardige chassis- en ophangingscomponenten voor aanhangwagens, vrijetijdsvoertuigen en bedrijfsvoertuigen staat de groep voor functionele uitmuntendheid, uitstekend comfort en innovaties die de rijveiligheid verhogen. De AL-KO Vehicle Technology Group omvat de 14 internationale merken AL-KO, Aguti, Bankside Patterson, Bradley, CBE, cmtrailer parts, E&P Hydraulics, G&S Chassis, Hume, Nordelettronica, Preston Chassis, SAFIM, SAWIKO en Winterhoff. De groep werd opgericht in 1931 en genereert vandaag een omzet van ongeveer 800 miljoen US dollar met ongeveer 3.000 werknemers en meer dan 30 vestigingen wereldwijd. AL-KO Vehicle Technology Group is een volledige dochteronderneming van DexKo Global, een portefeuillebedrijf van KPS Capital Partners.

DexKo Global Inc. is ‘s werelds grootste leverancier van geavanceerde chassistechnologie, chassisassemblages en aanverwante componenten met meer dan 130 jaar ervaring in trailer- en caravancomponenten. DexKo Global werd eind 2015 opgericht door de combinatie van Dexter en AL-KO Vehicle Technology. Met het hoofdkantoor in Novi, Michigan, heeft het bedrijf meer dan 5.000 medewerkers in dienst met 50 productiefaciliteiten en 50 distributiecentra. DexKo Global Inc. heeft een omzet van meer dan US$ 2,0 miljard en AL-KO is een volledige dochteronderneming van DexKo Global, Inc. en is al meer dan 60 jaar een toonaangevende fabrikant van trailerassen en trailerremmen voor utility trailer, recreatievoertuig, heavy duty, manufactured housing, landbouw, marine en speciale trailer toepassingen. DexKo is voor het grootste deel in handen van fondsen die worden beheerd door KPS Capital Partners.