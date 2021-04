Dewulf en Agrointelli hebben aangekondigd dat ze gaan samenwerken om de voordelen van autonome machines in de aardappelteelt te onderzoeken. Deze gezamenlijke inspanning is ingegeven door een gedeelde visie om de mogelijkheden voor aardappeltelers te verruimen op het vlak van meer duurzame, efficiënte en robuuste productiemethoden. In een eerste project zal het autonome Robotti-platform met een 4-rijige Miedema CP 42 bekerpootmachine worden gecombineerd.

Geautomatiseerd werken voor aardappeltelers mogelijk maken

Dewulf en Agrointelli zullen hun competenties, ervaringen en technologieën bundelen om samen geautomatiseerde teelthandelingen aan te bieden. Daarbij gaat er veel aandacht naar een hoog niveau van data-verzameling en locatie-specifieke optimalisatie. Dewulf zal hiervoor zijn decennialange ervaring in robuuste, hoogtechnologische en kostenefficiënte oplossingen voor aardappeltelers ter beschikking stellen. Agrointelli zal van zijn kant het robotplatform Robotti leveren. De twee bedrijven hebben de ambitie om aardappeltelers te laten genieten van automatisering op het vlak van bodemvoorbereiding, poten en gewasverzorging door middel van een lichtgewicht, geautomatiseerde opstelling.

Eerste project

Voor hun eerste gezamenlijke project zal het autonome Robotti-platform van Agrointelli worden gecombineerd met een 4-rijige Miedema CP 42 bekerpootmachine. Deze pootmachine zal een eenvoudige, mechanisch aangedreven machine zijn. Op die manier kan worden nagegaan welke automatiseringen en optimaliseringen werkelijk nodig zijn bij het poten van aardappelen met een robot. De autonome aardappelpootcombinatie plantte onlangs op de demonstratievelden van Potato Europe ’21. Eerder demonstreerde Robotti samen met Wageningen University & Research in Lelystad al het plaatsspecifiek spuiten met betrekking tot aardappelen.

Gedeelde visie op automatisering en precisielandbouw

Dewulf en Agrointelli delen hun visie op het belang van automatisering en precisielandbouw als antwoord op de uitdagingen waar aardappeltelers momenteel voor staan in hun uiterst belangrijke en hoogwaardige activiteit. Deze uitdagingen omvatten een gebrek aan ervaren arbeidskrachten, de bedreiging van bodemverdichting en een grote behoefte aan duurzame oplossingen.

Melle van der Molen, Product Manager Poottechniek bij Dewulf:

“Bij Dewulf stellen we de behoefte van onze klanten, van aardappeltelers wereldwijd, voorop. Wij geloven dat autonome landbouwmachines in de toekomst een grote rol zullen spelen. Agrointelli loopt voorop in de robotisering van de akkerbouw. De Robotti is een goed voorbeeld van hoe robotisering de behoefte aan arbeid kan verminderen en tegelijkertijd de bodemverdichting kan aanpakken. De lessen en ontdekkingen die uit dit project zullen voortkomen, zullen helpen om de aardappelteelt aangenamer te maken voor telers en zullen mee vorm geven aan de oplossingen die we morgen zullen aanbieden.”

Ole Green, CEO van Agrointelli:

“De bekende, robuuste en betrouwbare machines van Dewulf stellen ons in staat om Robotti in te zetten in een geheel nieuwe use case voor de aardappelteelt, waarin we fantastische perspectieven zien. De aardappelteelt in Europa is een belangrijke sector en het teeltareaal van het gewas neemt in de hele regio in omvang toe. Tegelijkertijd is het een productiesysteem dat veel manuren vergt, evenals veel bewerkingen tijdens het seizoen. Hier zien we een aantal fantastische optimalisatiemogelijkheden voor de telers om hun productiesysteem en rendement te verbeteren.”