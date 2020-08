Corona-virus op voorwerpen is effectief te vernietigen met UV-C licht. Dat is vastgesteld door onderzoekbureau Eurofins in opdracht van UV Smart.

Het is al langer bekend dat virussen en bacteriën kapot gaan door UV-C licht. Het was daarom aannemelijk dat dit ook zou gelden voor het corona-virus dat COVID-19 veroorzaakt. Maar omdat het een nieuw virus is, was dit uiteraard nog niet specifiek aangetoond. Daarom is dit nu onderzocht met de UV-C desinfectie apparatuur van MedTech startup UV Smart uit Delft.

Het onderzoek is verricht door Eurofins Biolab in Italië, gebruikmakend van uit dieren geïsoleerd virus. Corona-virusmateriaal werd onder gecontroleerde omstandigheden 25 seconden belicht in het UV-C desinfectie-apparaat ‘D25’ van UV Smart. Na deze standaardcyclus bleek 99,99% van het virus-materiaal inderdaad onschadelijk te zijn gemaakt.

“Wetenschappers en medici hadden hier op voorhand al vertrouwen in, en deze robuuste resultaten ondersteunen deze nieuwe, gevalideerde desinfectie-methode. Bij zorgcentra en ziekenhuizen wordt onze apparatuur inmiddels al toegepast om verspreiding van microorganismen te minimaliseren en een veiligere zorgomgeving te creëren,” stelt Daan Hoek, een van de oprichters van UV Smart. Hij vervolgt: “Deze resultaten betekenen overigens niet dat alle bronnen van UV-licht het corona-virus onschadelijk kunnen maken, zoals zonlicht of UV lampen in consumentenelektronica. Dit onderzoek laat zien dat de krachtige lichtbron in onze apparatuur effectief is; de gepatenteerde Impelux-technologie beschadigt bovendien het aangestraalde materiaal niet, en er kan geen straling ontsnappen uit de UV-box dus dat is wel zo veilig”.

Om te kunnen voldoen aan de toegenomen internationale vraag naar deze apparatuur – die inmiddels CE-gecertificeerd is – heeft UV Smart de productie recent opgeschaald.