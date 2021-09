Demcon begon ooit als mechatronisch ingenieursbureau en is uitgegroeid tot een hightech ontwikkelbedrijf met, al ruim tien jaar, eigen productie. Demcon production bewees vorig jaar zijn kunnen toen aan het begin van de coronacrisis de vraag naar de beademingsmodules van Demcon explodeerde. Nu telt het productiebedrijf negentig medewerkers en staat het aan de vooravond van een exponentiële groei. ‘We worden steeds meer leverancier van complete systemen, waarvoor we ook integratie en testen verzorgen.’

Demcon production staat voor een exponentiële groeicurve

De vacature van managing director bij Demcon production in Enschede kwam voor Marcel Damen eind vorig jaar als geroepen. ‘Ik kon leunen op de ervaring die ik had opgedaan bij volwassen productiebedrijven als Enrichment Technology en Thales, en moest tegelijk nieuwe dingen oppakken, onder meer op commercieel gebied. Het is fijn nu te werken voor een bedrijf met een ceo/eigenaar die de blik op de lange termijn heeft.’ Damen duidt op Dennis Schipper, medeoprichter van Demcon en ceo van de Demcon group.

De groep telt nu 800 medewerkers, meer dan tien locaties en veertien bedrijven, waaronder Demcon production. Damen: ‘We zijn een succesvol productiebedrijf dat verder moet groeien in omvang en volwassenheid om veeleisende markten als semicon, medical, aerospace en defense nog beter te kunnen bedienen. Tot nu toe leunen we voor opdrachten nog vrij sterk op onze engineeringbedrijven (met name Demcon advanced mechatronics, red.). De ambitie is om ook zelfstandig productiewerk binnen te halen, waar dan mogelijk nog engineering aan vastzit. Klanten leggen dan bijvoorbeeld een bestaand product bij ons neer, mede omdat ze Demcon zien als een mogelijke partner voor de ontwikkeling van een nieuwe productversie.’

Van modules naar systemen

De naam Demcon production is overigens een beetje misleidend, erkent Damen. ‘Wij spreken over productie, maar het is eigenlijk assembleren. Onze kernactiviteiten zijn industrialiseren, assembleren, integreren en testen van complexe modules en systemen. Productiemachines vind je hier niet, het meeste werk is handmatig.’

De verwachte groei zit ’m in zowel de omvang als aard van het werk. ‘We maken een transitie door in het leveren van losse modules naar complete systemen waarin we die modules integreren. Bedrijven werken voor hun r&d en innovatie meer en meer samen met gespecialiseerde bedrijven zoals Demcon. Fundamentele research doen ze misschien nog zelf, maar het ‘d-stuk’, de hele product- en systeemontwikkeling, besteden ze uit. Ze willen met een complete oplossing worden ondersteund; dan is het handig dat Demcon naast ontwikkeling ook productie doet. Klanten kiezen bewust voor ons als one-stop shop.’

‘We hebben over twee tot drie jaar drie keer zoveel volume’

Maak- en testbaarheid

Het is nu mede aan Damen om die combinatie van ontwikkeling en productie optimaal in te zetten. ‘Een idee en functioneel model kunnen omzetten in een seriematig product; daarvoor zitten wij als productie steeds vroeger bij de engineers aan tafel en brengen we elk onze eigen competenties in. Globaal heeft het ontwikkelbedrijf de verantwoordelijkheid voor de validatie van het product en zijn wij verantwoordelijk voor de validatie van het productieproces. We focussen op maak- en testbaarheid, en zorgen ervoor dat het product repeterend, schaalbaar en betrouwbaar is te produceren. Succesvol industrialiseren heeft vooral te maken met elkaars specifieke competenties respecteren en op de juiste manier samenwerken.’

Input vanaf het begin

Het begint volgens Damen al in de haalbaarheidsfase, met een functioneel model dat aantoont dat de functies die de klant vraagt worden gerealiseerd. ‘Wij geven dan al onze input en in de daaropvolgende alfa-protofase denken we na over hoe we het uiteindelijke product kunnen bouwen. Daar leren we van voor de volgende fase, de bèta-proto. Dan haakt ons hele team aan en werken we intensief samen met de engineers, waarbij wij geleidelijk steeds meer activiteiten oppakken richting uiteindelijke vrijgave voor serieproductie. Naast 30 mensen in productie/assemblage hebben we zo’n 25 mensen die meewerken aan NPI (new product introduction, red.). Zij bouwen mee aan prototypes, denken na over seriematige assemblage en testbaarheid, geven het productieproces vorm, schrijven werkinstructies, houden zich bezig met kwaliteit en richten de supplychain in.’

10 tot 10.000 stuks

Ontwikkeling doet Demcon op meerdere locaties in Nederland, productie alleen in Enschede. ‘Daar heb je een bepaald volume voor nodig. Tot eind 2023 passen we in het huidige pand (Demcon Technology Center, red.), waar ook nog andere bedrijven zitten. In ons deel kunnen we groeien tot 200 medewerkers. Vorig jaar, op de productiepiek voor beademingsmodules, werkten er hier al 150, in ploegen.’ Medisch vormt nu nog de hoofdmoot, met naast de beademingsmodules onder meer bloeddrukmeters en pompen voor oogchirurgie. ‘Maar we groeien in diversiteit, met meer aanvragen vanuit markten als hightech systems, defense en agri & food. We doen niet heel grote series, maar 10 tot 10.000 stuks, van complexe systemen waar wel een manjaar werk in zit tot kleine wearables. Boven de 10.000 ga je nadenken over productieautomatisering en dat is een andere tak van sport, die ook andere competenties vergt.’ Die competenties heeft de Demcon group overigens wel in huis, bij Demcon industrial systems. ‘Zij ontwikkelen productieprocessen en automatiseringsoplossingen. Samen met hen denken we na over de ontwikkeling van productieprocessen; hoe kun je die bijvoorbeeld zo inrichten dat je het eerst handmatig doet om met kleine aantallen te testen of een product succesvol is in de markt? En hoe maak je daarna een soepele stap naar automatisering? Zo kunnen we op basis van de competenties en specialismen binnen de groep verschillende productiemodellen aanbieden; daar gaan we flexibel mee om.’

Beheer leveranciers

De focus op assemblage betekent dat componenten, zoals elektronica, worden toegeleverd. De selectie van toeleveranciers lag tot nu toe vooral bij de ontwikkelaars, maar de voortgaande groei van productie vraagt om een strategischer beheer van de leveranciers. ‘We willen voorkomen dat elk nieuw project leidt tot een wildgroei aan nieuwe leveranciers en dat we bij de overgang van ontwikkeling naar serieproductie moeten wijzigen van leverancier. Engineers hebben tijdens ontwikkeling soms andere behoeften dan wij voor serieproductie. Daarom moeten we zorgen dat aan de voorkant de creativiteit en snelheid erin blijven, terwijl we aan de achterkant stabiliteit en betrouwbaarheid realiseren. We moeten goed kijken welke leveranciers passen bij onze behoeften. Met een select aantal leveranciers gaan we partnerships aan. Bedoeld om een meer gelijkwaardige, win-winsituatie te creëren. Jarenlang zijn we geleidelijk gegroeid met productie, nu zien we een exponentiële groeicurve voor ons, waardoor we over twee tot drie jaar drie keer zoveel volume hebben. Om daarop te anticiperen moeten we op een aantal fronten gas geven.’

Mensen zoeken

Het aantrekken van technisch personeel wordt dan alleen maar een grotere uitdaging. ‘We zoeken mensen voor inkoop, logistiek, magazijn en vooral ook de assemblage, met name mbo’ers mechatronica of elektronica op niveau 3 en 4. Die hebben we vooral voor de complexere opdrachten nodig. Punt is wel dat ze na mbo 4 vaak nog een kopstudie doen om vervolgens op kantoor te gaan werken. Voor ons is het de kunst te zorgen dat ze assemblage blijven doen, door het werk aantrekkelijk en afwisselend te houden. Dat doen we bijvoorbeeld door ze te betrekken bij de voorfase, waar ze kunnen meewerken aan innovatie, onder meer door het vergroten van de maakbaarheid.’

Het past allemaal bij de ambities van Demcon production, zegt Damen. ‘Op een gezonde manier groei realiseren met mensen die op hun plek zitten, plezier in hun werk hebben en de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Zo creëren we een veilige omgeving waar mensen continu kunnen blijven leren en zich ontwikkelen, want dat moeten we ook als bedrijf.’