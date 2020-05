Op dit moment is er, vanwege de strijd tegen het coronavirus, een tekort aan medische mondmaskers. Demcon industrial systems ontwikkelt en produceert een mondmaskermachine die kan bijdragen aan het oplossen van dit tekort. De machine is geschikt om in grote aantallen FFP1-, FFP2- en FFP3-mondmaskers te produceren voor medische doeleinden. Het levert zo een bijdrage aan het veiligstellen van de beschikbaarheid van betrouwbare mondmaskers voor zorgprofessionals.

De ervaringen met de huidige COVID-19-pandemie hebben duidelijk gemaakt dat de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals FFP2-maskers in voldoende hoeveelheid van het grootste belang is voor de effectiviteit van de tegenmaatregelen. Gezichtsmaskers worden nu door veel nationale en lokale overheden voorgeschreven of in ieder geval sterk aanbevolen aan de algemene bevolking. Het doel is om de verspreiding van het virus te belemmeren en tegelijkertijd een hogere persoonlijke mobiliteit voor de mensen in hun dagelijks leven mogelijk te maken.

Om op korte termijn te kunnen voldoen aan de enorme toename van de vraag naar gelaatsmaskers op momenten dat men niet kan vertrouwen op overzeese importen, zijn productiemachines met een hoge capaciteit nodig die in de regio economisch kunnen worden ingezet.

De oplossing

Demcon industrial systems ontwikkelt en bouwt een hoge capaciteit productiemachine voor gelaatsmaskers. De machine is modulair opgebouwd om de aanpassing aan maatwerk te vergemakkelijken. Beginnend met de grondstof, die op rollen met de juiste breedte wordt geleverd, produceert de machine in verschillende stappen de gevouwen gelaatsmaskers met elastische hoofdbanden. Productmarkering, kwaliteitsinspectie en aangepaste verpakkingsoplossingen kunnen als optie worden toegevoegd.

Bij de ontwikkeling en bouw van de machines in eigen beheer kunnen zij de machine dus eenvoudig aanpassen, aanpassen en re-engineeren volgens de specifieke eisen van de klant:

andere maskerontwerpen: FFP1, FFP2, FFP3 verschillend aantal lagen, verschillende materialen, verschillende maskergeometrieën bijkomende processtappen: verpakking, individuele markering, geautomatiseerde kwaliteitscontrole met machinevisie integratie in de bestaande productie: interfacing met voor- en nabewerkingslijnen