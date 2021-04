Demcon en VDL gaan samen in waterstof

Demcon Energy Systems (nieuwe dochteronderneming van Demcon) in Enschede gaat de technologie ontwikkelen en een prototype bouwen van een elektrolyser. VDL Energy Systems in Hengelo – het voormalige Siemens Hengelo – dat nu nog voornamelijk gasturbines en compressoren bouwt, gaat de systemen in productie nemen en op de markt brengen. Aldus berichtgeving vandaag in de Tubantia.

Met de elektrolyser is met groene stroom van windturbines water om te zetten in zuurstof en waterstof. Het is de bedoeling de waterstof op te slaan en met een brandstofcel weer om te zetten in elektriciteit zodra daar behoefte aan is.

Zowel VDL als Demcon zien voor zichzelf een rol weggelegd in de energietransitie. VDL Bus & Coach produceert al op grote schaal elektrische bussen en bouwt superbatterijen. Demcon heeft recent geïnvesteerd in de startup Trens Solar Trains die elektrische ‘zonnetreinen’ gaat bouwen voor goederen- en personenvervoer in stadscentra en over bedrijventerreinen.

Tegen Dagblad Tubantia zegt directeur Ivo Wessels van VDL Hengelo te hopen wel dat de overheid ‘de regie gaat pakken’ en duidelijk aangeeft wat ze wel en niet wil. „Den Haag moet zorgen voor een duidelijke richting. Dat zorgt voor een versnelling van deze ontwikkeling.” Dennis Schipper, ceo van Demcon: „Schaalgrootte is noodzaak om de elektrolyser in prijs concurrerend te maken. Dat wordt de uitdaging. Ik denk dat Demcon en VDL goed bij elkaar passen. We gaan nu gas geven en doorpakken. Binnenkort tekenen we een samenwerkingsovereenkomst. Binnen twee jaar moet er een prototype zijn.” Gedeputeerde Eddy van Hijum, bij de provincie Overijssel portefeuillehouder economische zaken, is content met de samenwerking. „Mooi dat twee grote maakbedrijven elkaar weten te vinden en dat VDL het in Twente laat gebeuren. Twente moet sowieso meer de samenwerking met Brabant zoeken, vind ik”, aldus Van Hijum in het dagblad.

De elektrolysers die VDL en Demcon samen ontwikkelen, krijgen de omvang van een container. Het eerst model levert 1 megawatt groene stroom, gelijk aan de capaciteit van een gemiddelde windmolen in Nederland.