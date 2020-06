Servitization platform Link magazine: Wat is servitization?

De productie in de ontwikkelde economieën staat onder enorme druk, omdat de markten voortdurend verschuiven en de concurrentie blijft toenemen. Met als resultaat dat de 'servitization van de productie' een groeiende trend in de industriële sector is geworden: bedrijven stappen over van een productgericht bedrijfsmodel naar een servicegericht model, een model waarin ze hun geld niet zozeer met de verkoop van producten verdienen, maar met de verkoop van diensten.

Maakbedrijven kunnen op verschillende manieren voordelen hebben van servitization, maar het formuleren en implementeren van een servicegericht bedrijfsmodel stelt ze ook voor een aantal flinke uitdagingen. De belangrijkste is om de organisatie te veranderen van een productgerichte naar een servicegerichte én dit op een rendabele manier te doen. Bedrijven hebben daarom behoefte aan praktische begeleiding, door het delen van best practices en door ze managementinstrumenten aan te reiken die in staat stellen om - parallel aan elkaar - product- en dienstenportfolio's te beheren. TU/e-vakgroep ITEM en Link Magazine bieden sinds 2016 samen een platform aan bedrijven die zich oriënteren op servitization en willen leren van best practices bij collega’s

Onze ambitie

De afgelopen jaren merken we dat ondernemers graag over het onderwerp servitization praten, maar ook dat ze het vinden het moeilijk om een actieplan te ontwikkelen om de servitization in de praktijk te brengen. Onze ambitie is om bedrijven bewust te maken van de servitization-uitdagingen, die zowel technisch als organisatorisch van aard zijn. En, nog belangrijker, om ze te helpen deze brede waaier van uitdagingen te overwinnen, door kennis over servitization op te vergaren, te delen en te ontwikkelen.