DeltaProto ontwikkelt dagelijks hard- en software voor de razendsnelle productie van elektronica PCBA’s ( Printed Circuit Board Assemblies). Sinds januari is daar de microPlacer, de 3D printer voor electronica proto’s, aan toegevoegd. Deze co-bot is gepresenteerd op de grootste technologiebeurs ter wereld, de CES 2022 in Las Vegas.

DeltaProto is gestart in 2015. Op dat moment was de productie van proto PCBA’s een tijdrovende klus. Want een proto werd gemaakt op de productielijn waar ook de grote aantallen vandaan kwamen. Ook al had je er maar 1 nodig: achteraan aansluiten in de rij. En nergens een ‘snelkassa’. Dat betekende lang wachten en hoge instelkosten.

Als klant had je weinig keus. Zelf de minuscule onderdelen inkopen en eigenhandig met een pincet in de weer? Het is een optie, maar verre van ideaal.

Sinds de start heeft DeltaProto een serieus alternatief ontwikkeld. Een proces om sneller en goedkoper proto PCBA’s te produceren. Veel proberen, naar klanten luisteren en aanpassen. Intussen is het voor ontwikkelaars onzinnig geworden om met de huidige apparatuur voor serieproductie nog proto’s te assembleren.

Door de oorspronkelijke lange levertijden en hoge kosten wordt veel elektronica nog ontwikkeld vanuit de gedachte dat het first time right moet zijn. Maar door de steeds kortere levertijden van proto PCBA’s zien bedrijven nu dat iteratief elektronica ontwikkelen sneller gaat – en daarmee goedkoper is.

In de afgelopen periode kreeg DeltaProto regelmatig de vraag of dit proces niet nog sneller kon. De enige manier om dat mogelijk te maken bleek het de engineer zelf te laten doen. Daarom is de microPlacer ontwikkeld. Een gepatenteerde nauwkeurige CNC pick & place co-bot (collaborative robot). Met de microPlacer en bijbehorende software vindt automatische controle plaats op de verkrijgbaarheid van onderdelen. Deze worden geautomatiseerd ingekocht en na binnenkomst direct, zonder insteltijd, geassembleerd. Dat scheelt dagen en is het summum van flexibiliteit en iteratiekracht. Bovendien is het ‘proven’ technologie die DeltaProto al jaren gebruikt bij de productie van proto PCBA’s.

Broek in Waterland en Las Vegas. Twee plaatsnamen die je niet vaak in dezelfde zin ziet staan. Toch kwamen deze twee werelden begin januari bij elkaar toen DeltaProto de microPlacer presenteerde op de CES 2022 in Las Vegas. DeltaProto behoorde tot de 70 geselecteerde startups en scale-ups die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waren afgevaardigd om ons land te vertegenwoordigen op de CES.