Unpluq, een startup uit Delft, heeft een product ontwikkeld om onnodige smartphone-afleiding te verminderen. Juist in een tijd van TikTok, Instagram en Zoom is het belangrijk om je eigen tijd te waarborgen. In feite zijn we dichter bij elkaar dan ooit, maar hebben we ons ook nog nooit zo leeg en eenzaam gevoeld. Dit is ook te zien in de documentaire “The Social Dilemma”, waarin wordt blootgelegd hoe verslavend bepaalde smartphone-apps zijn ontworpen en welke impact dit heeft op onze samenleving.

Twee studenten met één doel: mensen helpen hun tijd zo betekenisvol mogelijk te besteden.

Het is nu algemene kennis: als je niet betaalt voor het product, dan ben je het product. De apps zijn gratis, maar je aandacht wordt verkocht aan adverteerders, zodat zij jouw producten en diensten kunnen verkopen.

Gemiddeld zitten mensen vier uur op per dag op hun smartphone, waarvan twee uur op social media. Willen we onze tijd wel zo besteden? Unpluq is een startup uit Delft. Jorn Rigter en Tim Smits zijn de oprichters. De twee heren hadden zelf veel last van afleiding door hun smartphone, met name tijdens de studie. In 2019 is de startup begonnen en zijn de techneuten uit Delft aan de slag gegaan met de oplossing voor dit probleem. “We zien een toekomst voor ons waarin wij weer de controle hebben over technologie, in plaats van andersom,” aldus Jorn Rigter. De startup heeft een succesvolle Kickstarter campagne gedraaid, 500 Unpluq keys verkocht en is nu helemaal klaar voor de online verkoop op haar eigen webshop: www.unpluq.com

Maar hoe werkt Unpluq precies?

De Unpluq key laat je met een fysieke handeling afleidende apps van je Android smartphone verdwijnen. Op het moment dat de Unpluq key uit de smartphone wordt gehaald, gaat de telefoon in “Focus modus” en heb je geen toegang meer tot afleidende apps (jij kiest zelf welke apps afleidend zijn). Zodra je de Unpluq key in de oplaadpoort van je smartphone steekt, komt alles weer tevoorschijn. Zo kies je er zelf voor wanneer je toegang hebt tot alle apps, of wanneer je in “Focus modus” gaat.

Fysieke handeling maakt de keuze tot afleiding bewuster

Door de fysieke handeling, maak je bewust de keuze om voor de afleiding te kiezen of niet. Dit is ook meteen een groot voordeel over bestaande apps: de extra handeling maakt de barrière groter dan een aantal simpele clicks. Je kunt dan zelf kiezen waar je het gele sleuteltje laat. Als je hem thuis laat, heb je dus geen toegang tot je afleidende apps tot je weer je voordeur binnenstapt.

Minder onnodig smartphonegebruik door de Unpluq key

In de eerste tests ging het smartphonegebruik van Unpluq gebruikers gemiddeld met 25 procent naar beneden. “Uit verschillende onderzoeken blijkt dat smartphonegebruik een negatieve invloed heeft op focus, slaap, mentale gezondheid, sociale gezondheid en het welzijn van kinderen”, zegt Tim Smits. “Het doel van Unpluq is om je weer meer tijd te geven voor de dingen die jij écht belangrijk vindt in het leven.”

Een beter leven zonder onnodige afleiding

Het motto van het bedrijf is: Less Distraction. More Life. Het eerste product op de markt is de Unpluq key maar daar blijft het niet bij. “We zitten boordevol ideeën om de digitale afleiding te verminderen”, zegt Smits. “Denk aan Unpluq voor je laptop of tablet, persoonlijke coaching op het gebied van digitaal welzijn of zelfs evenementen. Er is genoeg te doen.”