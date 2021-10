Invest-NL neemt voor € 5 miljoen deel in een investeringsronde van € 10 miljoen voor Delft IMP. De andere investeerder is het Noorse Sandwater.

De financiële injectie zal worden gebruikt om de nanocoating technologie van Delft IMP verder op te schalen. Hierdoor worden duurzamere batterijen en andere duurzame toepassingen mogelijk.

Delft IMP (“Intensified Material Production”) is een spin-off van de TU Delft en heeft unieke expertise in het ontwikkelen van ultradunne coatings op poeders en beschikt over gepatenteerde technologie om deze materialen op schaal te produceren. De ultradunne nanocoatings beschermen de materiaalpoeders in de batterij en verbeteren zo de levensduur.

Met deze applicatietechnologie is Delft IMP in staat om het proces te beheersen om de filmdikte te optimaliseren en het gebruik van schaarse grondstoffen, zoals kobalt, te verminderen. Duurzaam gebruik van grondstoffen is hun handelsmerk, omdat de technologie die men toepast op poeders een veel breder scala aan toepassingen heeft. Ze zijn bijvoorbeeld ook een belangrijke speler in de ontwikkeling van innovatieve elektrolysers en brandstofcellentechnologieën.

CEO Dr. Roderik Colen: ”Met deze investering kunnen we bijdragen aan het verminderen van het gebruik van schaarse grondstoffen. We brengen ultradunne coatings aan op poedermateriaal en maken productie op schaal mogelijk met een unieke technologie afkomstig van de TU Delft.”

“Invest-NL investeert in bedrijven die Nederland duurzamer en innovatiever maken,” aldus Wouter van Westenbrugge, Senior Investment Manager bij Invest-NL, “De vooruitstrevende applicatietechnologie van Delft IMP kan de energietransitie aanzienlijk versnellen en levert daarnaast een forse verlaging op van de CO2 uitstoot bij de productie van batterijen.”