Het Kommando Spezialkräfte heeft een mobiliteitsplatform nodig voor diverse operaties, specifiek en volledig ontwikkeld voor specifieke militaire eindgebruikers. Het platform van keuze is de Defenture Mammoth, een 9-tons voertuig, gebaseerd op het beproefde GRF 5.12 platform. Dit platform is ook in gebruik bij bijvoorbeeld het Nederlandse Korps Commandotroepen (SOF) en andere landen. De modulaire opbouw van de vierwielaangedreven, zeer mobiele voertuigen maakt een optimale voorbereiding op het beoogde eindgebruik mogelijk.

De programma’s AGF 2 (Medium Special Forces Reconnaissance and Combat Vehicle (Mittleres Aufklärungs- und Gefechtsfahrzeug Spezialkräfte)) en UFK (Medium Tactical Special Forces Support Vehicle (Mittleres taktisches Unterstützungsfahrzeug Kommando Spezialkräfte) bestaan uit de levering van vier prototype-voertuigen in verschillende configuraties. Elk platform zal worden uitgerust met diverse systemen, zoals onder meer schotdetectiesystemen, radio’s, lange- en korteafstands EO, wapenuitrustingen en interne communicatiesystemen. In nauwe samenwerking met industriële partners en het Kommando Spezialkräfte, zal Defenture de vier voertuigen op maat maken en alle benodigde systemen integreren. Op basis van grondige eindgebruikerstests zullen de definitieve configuraties worden vastgesteld als start van de assemblage van een complete serie, die uit maximaal 80 voertuigen bestaat. Samen met haar industriële partners zal Defenture de Bundeswehr ook ondersteunen met service, ondersteuning en training gedurende de volledige levensduur van de voertuigen.

Henk van der Scheer, CEO Defenture: “Wij zijn zeer vereerd met deze prestigieuze order. Het ontwikkelen en bouwen van deze voertuigen voor de Duitse Special Forces is een erkenning van alle energie die Defenture de afgelopen jaren heeft gestoken in het ontwikkelen van het beste voertuig voor deze specialisten. We kijken uit naar de nauwe samenwerking met het Kommando Spezialkräfte, de BAAINBw en onze internationale industriepartners”.

De toegekende opdracht is het volgende internationaal toegekende programma van Defenture. Eerdere programma’s zijn uitgevoerd voor Nederland, Zwitserland en Duitsland. Voor deze landen zijn speciale lichtgewicht tactische voertuigen geleverd in diverse configuraties. De voertuigen die door deze landen worden gebruikt zijn allemaal gebaseerd op het GRF 5.12 chassis, dat speciaal is ontworpen voor specifiek militair gebruik en onder alle omstandigheden ongeëvenaarde prestaties levert. Het GRF 5.12 chassis is gebaseerd op het Defenture Modular Design Principle (DMDP). Dankzij deze techniek kan dit chassis worden geconfigureerd in elke missieklare configuratie in het bereik van een bruto voertuiggewicht van 3 tot 10 ton. Het DMDP stelt gebruikers in staat om het hoogste niveau van familievorming van voertuigvloten te bereiken, wat ook bijdraagt aan de interoperabiliteit tussen gebruikersnaties.

Defenture’s unieke ontwerp en procesgestuurde fabricageprocessen bieden mogelijkheden voor nauwe samenwerking met lokale partners om sterke en duurzame partnerschappen te verzekeren. Sterke partnerschappen dragen bij aan de lokale welvaart en economische groei en minimaliseren tevens de levenscycluskosten en doorlooptijden. Bron NIVD en Defenture