Deep Dig-It begraaft zeekabels naar ruim 5 meter diepte voor aansluiting van windparken op zee

TenneT bouwt ten noorden van de Maasvlakte de netaansluiting voor het project Hollandse Kust (zuid). Daarvoor moeten vier kabels de Noordzeebodem in. Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels ruim 5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. Voor deze operatie heeft Van Oord speciaal de Deep Dig-It ontwikkeld, een gigantische, op afstand aangestuurde trencher. Van Oord voerde vandaag, namens het consortium Van Oord-Hellenic Cables, de laatste tests met deze enorme machine in de Alexiahaven uit, ter voorbereiding op de daadwerkelijke installatie van de kabels in juli van dit jaar.

De Deep Dig-It is een zogenaamd “Tracked Remotely Operated Vehicle” (TROV) die onbemand over de zeebodem rijdt, een diepe sleuf maakt voor de kabels, deze tegelijkertijd erin legt en de sleuf weer afdekt. Het bijzondere van deze nieuwe trencher is dat het de allergrootste en meest krachtige in zijn soort is. De trencher weegt 125.000 kilo, is ruim 17 meter lang, meer dan 8 meter hoog, en 11 meter breed. De Deep Dig-It heeft een enorm vermogen van 2.500 pk en kan daarmee kabels begraven in zeer harde grond. Naast het grote vermogen is de diepte tot waar de trencher kabels kan begraven ongeëvenaard: meer dan 5 meter. De Deep Dig-It zit vol met Marine ingenuity en met de bouw van deze nieuwe trencher speelt Van Oord in op de laatste ontwikkelingen in de offshore wind markt. De Deep Dig-It wordt aangestuurd vanaf Van Oord’s offshore installatieschip MPI Adventure, die is uitgerust met een kraan die de Deep Dig-It te water laat en er weer uithaalt.

Project Hollandse Kust (zuid)

In 2018 heeft TenneT het consortium Van Oord-Hellenic Cables de opdracht gegeven om de verbinding van land naar zee aan te leggen voor het project Hollandse Kust (zuid). Het consortium installeert en begraaft de zeekabels die de ingang van Europa’s drukste goederenhaven, de haven van Rotterdam, kruisen. Het project zal in 2022 voltooid zijn: Alpha (700MW) in 2021 en Beta (700MW) in 2022 en zal elektriciteit leveren voor 1,6 miljoen huishoudens. Daarmee draagt dit offshore windpark aanzienlijk bij aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2023 in totaal 4,5 GW aan geïnstalleerd vermogen windenergie op zee te hebben.

Het Hollandse Kust (zuid) offshore windpark ligt 22 kilometer uit de kust van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De zeekabels verbinden de twee platforms op zee met het hoogspanningsstation De Maasvlakte en de Randstad 380 kV- Zuidring. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie vervolgensnaar de stroomgebruiker in het land.