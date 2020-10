Deep Branch gaat op Brightlands CO2 omzetten in veevoer-eiwit

Deep Branch vestigt zich op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Het Brits-Nederlandse biotechbedrijf gaat op de campus een pilot plant bouwen voor de productie van eiwitten uit CO2 en waterstof, met behulp van micro-organismen. Deze eiwitten vormen de basis voor duurzaam en hoogwaardig vis- en pluimveevoer. Met de bouw van de pilot plant is een investering gemoeid van ruim 2,5 miljoen euro. Deep Branch verwacht in het tweede kwartaal van 2021 met de proefinstallatie operationeel te zijn en vervolgens de productie van eiwitten uit te breiden op het Chemelot Industrial Park.

Duurzame eiwitten

‘Pluimvee en kweekvis in Europa worden gevoerd met vismeel en soja, voornamelijk afkomstig uit Zuid-Amerika’, zegt Peter Rowe, medeoprichter en CEO van Deep Branch. ‘Bepaald niet duurzaam, omdat de zeeën worden leeggevist en het regenwoud aangetast. Slecht voor de biodiversiteit. Bovendien is het transport van deze eiwitten belastend voor het milieu. Wij kunnen met CO2, water, waterstof en micro-organismen hoogwaardige eiwitten maken die specifiek geschikt zijn als grondstof voor veevoeder. Een procedé waarmee de CO2-uitstoot in vergelijking met de huidige gebruikte eiwitbronnen met meer dan 90 procent daalt.’

Europese subsidie

In het lab en op kleinere schaal is de technologie met het Britse energiebedrijf Drax inmiddels bewezen. Met een recent ontvangen Europese subsidie ter waarde van € 2,5 miljoen wil Deep Branch nu opschalen naar proefproductie zodat voedingsproducenten de proteïnen uitgebreid kunnen testen. Peter Rowe: ‘De pilotplant is essentieel om de juiste recepten te vinden voor ProtonTM zoals de nieuwe voedingsstof gedoopt is. De eiwitten worden gebruikt in zalm- en kipvoeding door BioMar en AB Agri, twee leidende Europese marktspelers in veevoeding. ProtonTM is niet alleen op grote schaal veel duurzamer dan soja en vismeel, het levert ook een significante bijdrage aan het terugdringen van CO2-emissies.’

Brightlands Chemelot Campus

Deep Branch koos na een zoektocht in het Verenigd Koninkrijk en Europa uiteindelijk voor Brightlands Chemelot Campus in Geleen. ‘Hier vinden we echt alles wat we nodig hebben. Deze campus heeft alle faciliteiten inclusief infrastructuur en vergunningen, veel expertise op het gebied van chemische processen, deskundige mensen én duurzame ambities. Wij sluiten graag aan bij de circulaire plannen voor CO2 recycling en duurzaam waterstofgebruik. In januari starten we met vijf medewerkers in gebouw 55 met de bouw van de pilot plant. Minstens zo belangrijk is de mogelijkheid om snel op te schalen. Op het Chemelot Industrial Park is ruimte voor een grootschalige productiefaciliteit en er zijn voldoende grondstoffen beschikbaar. We kunnen hier onze eigen hub opbouwen.’

Duurzaam profiel

Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus, is blij met de komst van Deep Branch. ‘Een bedrijf dat perfect past in ons duurzame profiel én de eerste onderneming op deze campus die actief is in de gasfermentatie. Ook op dat vlak kunnen we een leidende positie opbouwen.’

Cees de Jong, gewezen CEO van het Deense Chr. Hansen en nu onder meer commissaris bij ForFarmers, is één van de investeerders van Deep Branch. ‘Wereldwijd staan CO2 reductie en een meer duurzame productie van voedsel hoog op de prioriteiten agenda’s. Deep Branch zie ik als een mooie kans om hier invulling aan te geven: CO2 als grondstof voor zeer efficiënt en duurzaam geproduceerde hoogwaardige diervoeding.’