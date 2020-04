De ‘zaal’ komt nog niet echt los bij eerste webcast Lenze

Om ook in de huidige lock-down in veel landen in gesprek te blijven met de klant organiseert Lenze wekelijkse webcasts, onder het motto ‘Trend To Reality’. De eerste sessie op woensdag 29 april, via Microsoft Teams, was getiteld ‘Digital challenge in mechanical engineering’. De digitale meeting werd ingevuld door Martijn Theunissen, global head of ​application & support ​en Dr. Hans Egermeier, management consultant​ in automation technology. Zij gingen om beurten in op de mogelijkheden die Industrie 4.0 en dan met name de digital twin-technologie de machinebouwer te bieden heeft en hoe Lenze, met haar Automation Platform, die in die transformatie kan ondersteunen. De twee deden dat op vragen van moderator Anna Brunzel en wat er van de toehoorders binnenkwam. ’s Morgens in het Duits en ’s middags in het Engels. Volgens Marc Vissers, marketing strategy coordinator EMEA West, hebben er alles bijeen ongeveer 350 personen ingelogd. ‘Klanten en potentiële klanten en daarvan ook de besluitvormers’, zo had hij kunnen zien in de lijst van aangemelde personen.

‘Interactie zien lokt meer interactie uit’

Kwantitatief en kwalitatief voldoende belangstelling voor een geëngageerde digitale conferentie, maar de ‘zaal’ kwam niet echt los. Het uur dat per sessie was uitgetrokken bleek niet nodig, omdat de toehoorders stil bleven. ‘Wij hebben er bewust geen gelikte tv-show van willen maken. De charme van deze opzet is dat alles uitstraalt het gewoon mensen uit het industriële werkveld zijn die de dialoog willen aangaan. Het maakt daarvoor natuurlijk uit dat de toehoorders elkaar helemaal niet kunnen zien en vragen alleen tekstueel via een chat gesteld kunnen worden, om door elkaar praten te voorkomen. En de twee sprekers zaten niet bij elkaar in één ruimte. De volgende keer, over een week, zitten de twee sprekers wel samen op één bank. Interactie zien lokt hopelijk meer interactie uit. Verder is het, denk ik, voor iedereen vooral een kwestie van wennen aan deze vorm. Het is niet te hopen, maar mocht de lock-down lang duren dan komt die gewenning vanzelf.’

Webcasts, webinars en digitale beurzen

De volgende weken zal er telkens een ander onderwerp aan bod komen dat voor het Lenze-publiek van belang is. De webcast ‘Plug & Produce: The Smart Factory is getting closer’ staat op de planning voor 6 mei, een week later gevolgd door ‘Future-proof automation systems: Tailored to your machine’. Net als de eerste webcast met vooral een strategische insteek. Voorts worden er geregeld webinars georganiseerd die meer op de technische details van Lenze-oplossingen ingaan en organiseert Lenze digitale beurzen op de eigen website. ‘Zo willen we onze klant, de machinebouwer, op pragmatische wijze ondersteunen en hen de juiste tools, diensten en methoden aanreiken om met succes het tijdperk van de digitale techniek in te gaan.’

‘Food blijft investeren’

Een klant die – vanzelfsprekend – geraakt wordt door de coronacrisis. ‘Wij zien dat orders uitgesteld worden en dat sommige klanten uitstel van betaling willen. Maar dat geldt zeker niet voor elke markt waarin wij actief zijn. De food bijvoorbeeld draait goed door en bedrijven in die sector blijven investeren. Qua productie zijn wij gelukkig steeds in de lucht kunnen blijven. In China draaien we inmiddels weer volop en zijn we bezig de logistiek verder te optimaliseren.’

