De wereldwijde uitgaven voor kunstmatige intelligentie (AI) zullen naar verwachting in de komende vier jaar verdubbelen, van 50,1 miljard dollar in 2020 tot meer dan 110 miljard dollar in 2024. Volgens de International Data Corporation (IDC) Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide zullen de uitgaven aan AI-systemen in de komende jaren versnellen naarmate organisaties kunstmatige intelligentie inzetten als onderdeel van hun digitale transformatie-inspanningen en om concurrerend te blijven in de digitale economie. Het samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) voor de periode 2019-2024 zal 20,1% bedragen.

“Bedrijven zullen AI adopteren – niet alleen omdat ze dat kunnen, maar ook omdat ze moeten,” zei Ritu Jyoti, programma vice president, Artificial Intelligence bij IDC. “AI is de technologie die bedrijven zal helpen om wendbaar te zijn, te innoveren en te schalen. De bedrijven die ‘AI powered’ worden, zullen de mogelijkheid hebben om informatie te synthetiseren (AI gebruiken om gegevens om te zetten in informatie en vervolgens in kennis), het vermogen om te leren (AI gebruiken om relaties tussen kennis te begrijpen en het leren toe te passen op zakelijke problemen), en het vermogen om inzichten op schaal te leveren (AI gebruiken om beslissingen en automatisering te ondersteunen)”.

Twee van de belangrijkste drijfveren voor AI-adoptie zijn het leveren van een betere klantervaring en het helpen van medewerkers om beter te worden in hun werk. Dit wordt weerspiegeld in de toonaangevende use-cases voor AI, waaronder geautomatiseerde klantenservice, aanbeveling en automatisering van verkoopprocessen, geautomatiseerde bedreigingsinformatie en -preventie, en IT-automatisering. Deze vier use cases samen vertegenwoordigen bijna een derde van alle AI-uitgaven dit jaar. Enkele van de snelst groeiende use cases zijn geautomatiseerde human resources, IT-automatisering en farmaceutisch onderzoek en ontdekking.

De twee sectoren die het meest zullen besteden aan AI-oplossingen in de prognose zijn Retail en Banking. De Retailsector zal zijn AI-investeringen grotendeels richten op het verbeteren van de klantervaring via chatbots en aanbevelingsengines, terwijl Banking uitgaven zal doen voor fraude-analyse en -onderzoek en programma-adviseurs en aanbevelingssystemen. Discrete Manufacturing, Process Manufacturing en Healthcare zullen de top 5 van de AI-uitgaven in 2020 afronden. De industrieà “n die de snelste groei in AI het besteden over de voorspelling 2020-2024 zullen zien zijn Media, Federale/Centrale Overheid, en de Professionele Diensten.

“COVID-19 veroorzaakte een vertraging van de AI-investeringen in de hele transportsector en in de sector van de persoonlijke en consumentendiensten, waaronder de vrijetijds- en horecabedrijven. Deze industrieën zullen voorzichtig zijn met hun AI-investeringen in 2020, aangezien hun focus zal liggen op kostenbeheersing en het genereren van inkomsten in plaats van op innovatie of digitale ervaringen”, aldus Andrea Minonne, senior onderzoeksanalist, Customer Insights & Analysis. “Aan de andere kant heeft AI een rol gespeeld in het helpen van samenlevingen om te gaan met grootschalige verstoringen die worden veroorzaakt door quarantaines en lockdowns. Sommige Europese regeringen hebben samengewerkt met AI-starters om AI-oplossingen in te zetten om de resultaten van hun sociale afstandsregels te monitoren en te beoordelen of het publiek zich aan de regels hield. Ook maken ziekenhuizen in heel Europa gebruik van AI om de diagnose en het testen van COVID-19 te versnellen, om geautomatiseerde consulten op afstand uit te voeren en om de capaciteit in ziekenhuizen te optimaliseren”.

“Deze uitgave van de Artificial Intelligence Spending Guide is aangepast aan de impact van COVID-19,” aldus Stacey Soohoo, onderzoeksmanager, Customer Insights & Analysis. “Op korte termijn veroorzaakte de pandemie verstoringen in de toeleveringsketen en winkelsluitingen met een aanhoudende impact die naar verwachting zal voortduren tot in 2021 en de daaropvolgende jaren. Voor de meest getroffen sectoren heeft dit geleid tot enige vertraging in de implementatie van AI. Elders hebben ondernemingen in de huidige situatie een zilveren randje gezien: een kans om op de lange termijn veerkrachtiger en wendbaarder te worden. Kunstmatige intelligentie blijft voor veel ondernemingen een belangrijke technologie op de weg naar herstel en het gebruik van kunstmatige intelligentie zal velen helpen om de toekomstige inkomstenstromen en activiteiten weer op te bouwen of te verbeteren”.

Software en diensten zullen elk iets meer dan een derde van alle AI-uitgaven dit jaar voor hun rekening nemen met hardware die de rest levert. Het grootste deel van de software-uitgaven zal naar AI-applicaties gaan ($14,1 miljard), terwijl de grootste categorie van dienstenuitgaven de IT-diensten zullen zijn ($14,5 miljard). Servers ($11,2 miljard) zullen de hardware-uitgaven domineren. Software zal de snelste groei van de uitgaven in de prognoseperiode zien met een CAGR van 22,5% over vijf jaar.

Op geografische basis zullen de Verenigde Staten meer dan de helft van alle AI-uitgaven in de gehele prognose leveren, onder leiding van de detailhandel en het bankwezen. West-Europa zal de op één na grootste geografische regio zijn, onder leiding van Banking, Retail en Discrete Manufacturing. China zal de derde grootste regio zijn voor AI-uitgaven, met als belangrijkste sectoren de staat/lokale overheid, het bankwezen en de professionele dienstverlening. De sterkste uitgavengroei over de vijfjarige prognose zal plaatsvinden in Japan (32,1% CAGR) en Latijns-Amerika (25,1% CAGR).

De Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide geeft een overzicht van de uitgaven voor technologieën die analyseren, organiseren, toegang geven en adviesdiensten leveren op basis van een reeks ongestructureerde informatie. De Spending Guide kwantificeert de AI-mogelijkheid door gegevens te verstrekken voor 27 use-cases in 19 sectoren in negen regio’s en 32 landen. Er zijn ook gegevens beschikbaar voor de gerelateerde hardware-, software- en dienstencategorieën. Deze versie (V2 2020) van de uitgavengids bevat bijgewerkte schattingen van de impact van COVID-19 op alle technologie- en industriemarkten vanaf eind mei 2020.