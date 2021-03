De Semiconductor Industry Association (SIA) heeft vandaag aangekondigd dat de wereldwijde omzet van de halfgeleiderindustrie $ 40,0 miljard bedroeg voor de maand januari 2021, een stijging van 13,2% ten opzichte van het totaal van januari 2020 van $ 35,3 miljard en 1,0% meer dan het totaal van december 2020 van $ 39,6 miljard. De maandelijkse verkopen worden samengesteld door de organisatie World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) en vertegenwoordigen een voortschrijdend gemiddelde over drie maanden. SIA vertegenwoordigt 98% van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie qua omzet en bijna tweederde van niet-Amerikaanse chipfirma’s.

“De wereldwijde verkoop van halfgeleiders kende een sterke start in 2021 en nam in januari zowel van jaar tot jaar als van maand tot maand toe”, aldus John Neuffer, president en CEO van SIA. “De wereldwijde productie van halfgeleiders neemt toe om aan de toenemende vraag te voldoen en het aanhoudende chiptekort in de autosector en anderen te verlichten, en de jaarlijkse verkoop zal naar verwachting in 2021 toenemen.”

Regionaal steeg de omzet op jaarbasis in alle markten: Azië-Pacific / Alle overige (16,0%), Noord- en Zuid-Amerika (15,4%), China (12,4%), Japan (9,6%) en Europa (6,4%). Maandelijkse omzet steeg in China (3,4%), Europa (2,0% procent) en Azië / Pacific / Alle overige (1,5%), maar daalde in Japan (-1,0%) en Noord- en Zuid-Amerika (-3,0%)

Bron: SIA