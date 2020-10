De volgende TechniShow: van 15 tot en met 18 maart 2022

De definitieve data zijn bekend, en nog een eind weg: de volgende TechniShow vindt plaats van 15 tot en met 18 maart 2022.

Ramon Dooijewaard, directeur FPT-Vimag: ‘Met zes van de tien exposanten die alweer hebben ingeschreven en de andere veertig procent die al met een been in de beurs van 2022 staan, hebben wij er alle vertrouwen in dat we in 2022 weer een goede beurs kunnen neerzetten.’ Dooijewaard vervolgt: ”De huidige ‘coronatijd’ laat zien dat hoe belangrijk persoonlijk contact eigenlijk is. Omdat persoonlijk contact altijd mogelijk was, werden vroeger vragen gesteld over de toegevoegde waarde van beurzen. Dat is nu volledig omgekeerd. Complexe technologische kapitaalgoederen online in de markt zetten is moeilijk.’

TechniShow is een merk van FPT- Vimag en wordt in diens opdracht door Jaarbeurs georganiseerd. Ondanks de stevige uitdagingen om de beurs twee maal te verplaatsen en de kosten die hierdoor ontstonden, zijn de partner Jaarbeurs en FPT- Vimag hier goed uitgekomen. Dooijewaard: ‘Uiteindelijk is het belang voor alle betrokkenen hetzelfde: continuïteit van het merk TechniShow en de grootste technologiebeurs van de Benelux.’