Jeroen: “Om te laten zien wat Festo kan, bracht ik mijn EXCM demobox mee. Daarmee konden we de werking van het principe testen. De vraag was om een lineaire actuator in te kunnen zetten voor het handlingsysteem dat de bewegingen van de printerkop verzorgt.

Het ontwerp van het prototype hebben we geoptimaliseerd en zo gemaakt dat opschalen mogelijk is. De actuator die we hebben toegepast – de ELGA, heeft een overdrukmogelijkheid. Bovendien kan hij in grote lengtes geleverd worden en heeft hij een goede afschermkap. Dat is perfect voor de omstandigheden in de printer. Daardoor is de actuator goed beschermd en we hebben hem ook nog eens op zijn kop gemonteerd, zodat er geen stof in kan vallen. Alle beetjes helpen”, lacht Jeroen.

Het resultaat is dat er bijna geen stof in de actuator komt, en de machine is al een halfjaar in bedrijf. Evert knikt en geeft aan dat dat nou precies een voordeel is van een partner betrekken bij de ontwikkeling. “Ik ben mechanisch engineer, maar wist niet van het bestaan van een dergelijke actuator, dat je daar een overdrukmogelijkheid op zou kunnen hebben. Jeroen herkende de uitdaging van een stoffige atmosfeer en wist precies wat er nodig was.”