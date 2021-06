De ultieme ketenregisseur blijft een droom

Ik beken het maar meteen eerlijk. Met het thema ‘Systeemdenken: een holistische kijk op de complete waardeketen’ van de juni-uitgave die morgen verschijnt, trekken we onszelf eigenlijk een te grote broek aan. Alsof die holistische kijk in het echte leven bestaat. Alsof we, aan de hand van gesprekken met mensen die over zo’n allesomvattende blik beschikken, de lezer een beeld zouden kunnen schetsen van de voordelen van zo’n 360-graden vergezicht in de industriële praktijk. Die interviewees bestaan niet en God hebben we ook niet aan de lijn kunnen krijgen.

Alom aanwezigheid om alom te interpreteren, conclusies te trekken en die te vertalen naar allesomvattende acties zou een mooie functieomschrijving zijn van de ultieme ketenregisseur. Een geschikte menselijke kandidaat voor die post zal zich echter nimmer melden. Het blijft voorlopig nog behelpen met het hooguit zicht hebben op een of twee schakels voor- en achteruit en op een of twee andere disciplines links en rechts. Voor de rest tast de industriële ondernemer vooralsnog in het duister, moet die het hebben van zijn gut feeling en verder vertrouwen op collega’s, leveranciers en klanten.

Voorlopig en vooralsnog dus. Want dat allesomvattend zicht op de complete waardeketen, teneinde het perfecte product of de perfecte dienst op het enig juiste moment bij de ultieme klant te krijgen, kan er natuurlijk wel komen. Daartoe zal de komende jaren aan de technologische voorwaarden ervoor moeten worden voldaan: er moeten enorme hoeveelheden data beschikbaar komen, op elk moment en uit alle hoeken en gaten van het voortbrengingsproces. En er moeten razendsnelle rekensystemen komen die ze kunnen analyseren, omzetten in informatie en die vervolgens de meest optimale acties in gang zetten.

Maar dat gaat vast lukken. Dat maakt deze tijd wel tot een bijzondere. Al meer dan twintig jaar schrijven we in Link over samenwerken en hoe het beter kan. Hoe de toeleverketen perfect kan worden ingericht. Technisch is nu zowat alles in gereedheid. Het enige dat nog ontbreekt is de (bedrijfspolitieke) wil.

Net als het realiseren van bijvoorbeeld de food- en energietransitie, om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is ook het optimaliseren van de voorbrengingsketen slechts afhankelijk van politieke keuzes. En die keuzes worden door één cruciale factor bepaald, waarover we al jaren artikelen publiceren: de aanwezigheid van vertrouwen. Of het nu gaat om het ‘veganiseren’ van voedsel, om het bouwen van wind- en zonneparken of om het optimaliseren van de hightech machinebouwketen, zonder vertrouwen gaat het niet. Als ergens in de keten een sleutelpartij bang is, bang business te verliezen, gaat het niet lukken.

Wellicht dat op enig moment de blockchain vertrouwen tot iets overbodigs maakt. Zo niet, dan is de ultieme ketenregisseur dus niet een persoon met een werkelijk holistische kijk, maar iemand die dat vertrouwen weet te genereren bij alle betrokkenen. Het vertrouwen dat hij of zij in al zijn acties slechts het belang van de mens, in casu dat van de klant, voor ogen heeft…

In dit nummer ook een artikel over een nieuw serviceconcept van ASML. Dat verlaagt voor klanten de stilstandskosten met 20 procent. Maar het verhoogt voor ASML de servicekosten met 5 procent. Laten we eerlijk zijn. Net als ik denkt u, als eerste: wie gaat daarvoor opdraaien?

Martin van Zaalen

Hoofdredacteur Link Magazine

martin.vanzaalen@linkmagazine.nl