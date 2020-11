Autofabrikanten die vandaag de dag dominant zijn op de markt, moeten nieuwe wegen inslaan om dat te kunnen blijven doen. Het ontwerpen en bouwen van elektrische auto’s vereist kennis en vaardigheden, plus een organisatie en manier van werken die tot voor kort uiteenliepen. Maar deze fabrikanten zullen die kennis zeer snel moeten verwerven om te voorkomen dat ze worden ingehaald door softwaregestuurde nieuwkomers. MathWorks, de toonaangevende ontwikkelaar van wiskundige computersoftware voor ingenieurs en wetenschappers, richt zich op de ondersteuning van de auto-industrie in dit proces.

MathWorks – een Amerikaans softwarebedrijf met kantoren wereldwijd, waaronder een in Eindhoven – heeft de elektrificatie als een van de megatrends bestempeld waar haar oplossingen veel toegevoegde waarde bieden, zegt Mohamed Anas, regional engineering manager.

Powertronics

Elektrificatie”, legt Mohamed uit, “is een hot topic in vele sectoren: in de automobielindustrie, die in de overgang is van benzine en diesel naar plug-in hybride of volledig elektrisch; in de medische sector, waar mobiele, op batterijen werkende eindgebruikersapparaten een hoge vlucht nemen; en ook in de sector van de energievoorziening, die ervoor moet zorgen dat elektriciteitsnetwerken en -infrastructuren niet bezwijken voor de snel groeiende vraag naar elektriciteit”.

Mohamed onderscheidt drie aandachtsgebieden: het batterijpakket voor de opslag en levering van energie, de motor en de powertronics. Bij dit laatste gaat het om elektronica die de accu, de motor en alle andere elektrische systemen in de auto zodanig controleert en bewaakt dat de elektriciteit zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt, de afstand die met een acculading kan worden afgelegd zo groot mogelijk is en risico’s op onveilige situaties, zoals oververhitting van het accupack, worden uitgesloten.

Angstaanjagend

Het oplossen van de elektrificatiepuzzel is geen sinecure. De gemiddelde auto van tegenwoordig heeft meer dan honderd ecu (motorbesturingsapparaten) aan boord’, zegt Mohamed Anas. Ik hoor tegenwoordig dat de ontwikkeling van software en elektronica 60 procent van de kosten ervan voor zijn rekening neemt. Kortom, ze ontwerpen niet langer een mechanisch apparaat, maar een enorme parallelle computer die autonoom kan bewegen’.

Hij beschrijft zijn eerste rit in een Tesla, toen de operator de automatische aandrijvingsfunctie activeerde, als ‘nogal beangstigend’ en herinnert zich dat hij vroeg: ‘Kun je er zeker van zijn dat alles in orde komt? Bovendien vond hij de futuristische gebruikersinterface-‘[het is]alsof je achter een computer zit’- allesbehalve geruststellend. Hoe ontwerp je een interface met een prettige uitstraling? vraagt Mohamed. Dit vraagt om een ontwikkelingsmethode die voor conventionele autofabrikanten onbekend terrein is. Om de kringloop te sluiten, moeten ze multidisciplinaire ontwikkelingsteams opzetten. Wat nodig is, zijn niet alleen mechanica, mechatronica, hydraulica, elektronica, etc., maar ook softwareontwikkeling, psychologen en human factors engineers’.

Megaverandering

Om hun positie te behouden, moeten de grote autofabrikanten deze transitie in hun ontwikkelingsprocessen doorlopen. Het zal een megaverandering zijn, zegt Mohamed. Hij illustreert het met enkele voorbeelden. In conventionele auto’s bestaat de aandrijflijn (dat wil zeggen alles tussen de motor en de wielen) uit meer dan 10.000 bewegende delen; in volledig elektrische auto’s is dat aantal beduidend lager, minder dan 1.000. Dit betekent veel minder slijtdelen, waardoor ook de reparatie- en onderhoudssector drastisch zal veranderen. In plaats van naar een garage te gaan om een onderdeel te laten vervangen’, legt Mohamed uit, ‘het op afstand updaten van het softwaresysteem kan veel problemen oplossen en tegelijkertijd eenvoudig extra functies toevoegen. Om een voorbeeld te geven: het waarschuwingssysteem voor de bestuurder dat de verklikkerlichten van een slaperige of verstoorde bestuurder detecteert, kan op afstand worden getriggerd om een waarschuwing te geven en een of andere corrigerende maatregel te nemen’.

Veel vragen

Mohamed weet dat autofabrikanten die op het punt staan om te veranderen, worstelen met lange lijsten met vragen: Schakel ik over op volledig elektrisch, of moet ik eerst de tussenstap maken naar een (plug-in) hybride om mijn bestaande productiestroom intact te houden? En hoe doe ik dat, met alles wat daarbij komt kijken, zoals kwaliteit, ISO-certificering, produceerbaarheid, time to market, kostenefficiëntie en veiligheid? Dit is de nummer één zorg voor elke senior beslisser met wie ik praat. En hoe vind ik de juiste mensen die dat gaan doen en wat betekent dat voor mijn organisatiestructuur?

MathWorks heeft niet het antwoord op al deze vragen, maar biedt volgens Mohamed wel geavanceerde software-simulatietools die de engineering-transitie aanzienlijk vereenvoudigen en versnellen en zorgen voor afstemming met wat in de productie beheersbaar is. MathWorks stelt zijn expertise, opgedaan op gebieden als vliegtuigen en drones, ook ter beschikking aan klanten in andere sectoren.

Modularisering

Een algemene fundamentele uitdaging’, zegt Mohamed, ‘is het toepassen van modularisering in het systeemontwerp, waarbij een cruciale rol is weggelegd voor de digitale controller. Op basis van de enorme en steeds groter wordende hoeveelheden gegevens die door alle subsystemen in de auto en in toenemende mate ook door de wegkant worden gegenereerd, controleert deze controller alles, zorgt hij ervoor dat er niets fout gaat en voorkomt hij dat het nog erger wordt als er iets mis dreigt te gaan.

De engineering groepsmanager wijst op het belang van thermische controle. Natuurlijk wil je niet dat het batterijpakket waar je op zit oververhit raakt’, zegt Mohamed. Voor het hele gebied van elektrificatie en batterijontwikkeling brengen we expertise en oplossingen in die onze klanten in staat stellen om het hele proces te overzien en te begrijpen – en alle benodigde disciplines in een vroeg stadium van de ontwikkelingscyclus bij elkaar te brengen.

Snelle prototyping

Teams ontwikkelen vervolgens virtuele modellen die door middel van simulatie, visualisatie, testen, calibratie en uiteindelijk validatie een realistische weergave zijn van de beste fysieke oplossing. Dit is rapid prototyping. En dat niet alleen”, zegt Mohamed, “dankzij onze engineering-ontwerpstromen kunnen de gegevens, modellen en rekencapaciteiten die tijdens rapid prototyping zijn gevalideerd, worden hergebruikt in het eindproduct. Al met al bieden we een echte enterprise-ready simulatie- en productiecodegeneratietechnologiestack. Het is een raamwerk dat naadloos functioneert in combinatie met de engineering softwarepakketten die door andere 500+ complementaire partners worden aangeboden, inclusief open source. We zien interoperabiliteit als een kerngebied’.

Meester van vele

Voordat Mohamed 15 jaar geleden bij MathWorks kwam, beleefde hij een ‘fascinerende tijd’ in toegepast industrieel onderzoek in Cambridge, waar hij werkte voor Motorola (UK) en BMW (Duitsland). In zijn huidige regionale rol in de Benelux en Zwitserland (Bern is zijn thuisbasis) heeft hij een team van klantgerichte technische experts in bestaande disciplines (elektronica, mechanica, hydraulica, mechatronica en wiskunde) en in nieuwe disciplines (kunstmatige intelligentie en datawetenschap) om zich heen verzameld om de uitdagingen van de megatrends waar MathWorks zich op richt aan te gaan. Zijn aanpak, zo legt Mohamed uit, is ‘echt multidisciplinair, want ik heb de denkkracht van iedereen nodig’. Bij de uitbreiding van zijn team zoekt hij naar een ‘jack of all trades: noch meester van niemand, noch meester van één, maar meester van velen’, voegt hij eraan toe: ‘Simulatie maakt dat mogelijk’.