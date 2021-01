De waarde van de landbouwexport groeide in 2020, ondanks de coronacrisis, naar schatting met 1 procent in vergelijking met 2019. De totale goederenexport is in 2020 met circa 7 procent gedaald. Dat melden het CBS en Wageningen Economic Research (WUR) op basis van een gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Bij de lichte groei passen enkele nuances. Zo daalde het volume van de landbouwexport licht en zorgde een stijging van de exportprijzen voor de groei van de exportwaarde. Bovendien is de waarde van de landbouwexport van Nederlandse makelij 0,6 procent gekrompen. De waarde van de totale landbouwexport groeide toch door een toename van de wederuitvoer van landbouwgoederen van 5,1 procent. Een derde nuance is dat de raming door de coronacrisis met meer onzekerheid is omgeven dan in eerdere jaren.De totale landbouwexport komt in 2020 naar schatting uit op

95,6 miljard

euro, een nieuw record. Daarvan is

68,3 miljard

euro export van Nederlandse makelij en

27,3 miljard

euro wederuitvoer. De export leverde naar schatting

41,9 miljard

euro exportverdiensten op voor de Nederlandse economie. Inclusief landbouwgerelateerde goederen gaat het om

105,4 miljard

euro exportwaarde en

46,1 miljard

Sierteelt belangrijkste exportproduct

euro exportverdiensten.

Net als in 2019 zijn bloemen, planten, bloembollen en boomkwekerijproducten de meest verhandelde exportproducten in euro’s gemeten. In 2020 werd er voor 9,5 miljard euro aan sierteeltproducten uitgevoerd, 0,3 procent meer dan in 2019. Sierteeltproducten zorgen ook voor de meeste exportverdiensten van alle landbouwproductgroepen. De sierteeltexport had het in de eerste maanden van de coronacrisis heel lastig, maar herstelde zich in de maanden erna.

Vlees wordt (in waarde gemeten) na sierteelt het meest geëxporteerd, maar kende een krimp van 3 procent, van 9,0 miljard euro in 2019 tot 8,7 miljard euro in 2020. Ook zuivel en eieren en groenten laten een exportkrimp zien, met respectievelijk 4 en 3 procent. De export van fruit is daarentegen met 11 procent gegroeid, maar dan gaat het met name om een groei bij de wederuitvoer.

Landbouwexport naar Duitsland groeit met 4 procent

In 2020 ging 26 procent van de landbouwexport (24,6 miljard euro) naar Duitsland. Dat is 4 procent meer dan in 2019 (23,6 miljard euro, 25 procent). België, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn andere belangrijke bestemmingen. De export naar al deze afzetmarkten kromp met 2 procent (België, Frankrijk) tot 3 procent (Verenigd Koninkrijk). Al met al wordt 67 procent op de EU-markt (exclusief het Verenigd Koninkrijk) afgezet.

China klimt van plek zes naar plek vijf in de rangschikking van belangrijkste landbouwexportbestemmingen met een aandeel van 4 procent. De landbouwexport nam toe van 3,1 miljard euro (2019) tot 3,8 miljard euro (2020), dit is 24 procent. Voor het grootste deel betreft dit een groei van de export van varkensvlees en babymelkpoeder.

Landbouwgerelateerde export krimpt iets

De waarde van de landbouwgerelateerde export wordt 0,6 procent lager geraamd dan in 2019. Deze goederen worden ten behoeve van de landbouw- en voedingssectoren geproduceerd. Landbouwmachines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie zijn de belangrijkste landbouwgerelateerde goederen in de Nederlandse export. De export hiervan ligt wel 4 tot 5 procent lager dan in 2019. De export van kasmaterialen groeide met 19 procent, met name door de toename van de export van deze materialen naar het Verenigd Koninkrijk. De export van meststoffen nam met 9 procent af.