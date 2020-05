Kunstmatige intelligente (AI) en machine learning komen steeds dichterbij, ook voor bedrijven in de (maak)industrie. Met de data uit de processen en de productie slimmer en goedkoper werken, dat wil natuurlijk elke ondernemer. Maar hoe begin je daarmee? Waar moet je op letten, en hoe breng je de verschillende disciplines binnen je onderneming op een goede manier bij elkaar?

DEUS is een jong Nederlands bedrijf, dat antwoord probeert te geven op dergelijke vragen. Het deed onderzoek bij een aantal grote (Nederlandse) bedrijven, die zich al langere tijd met AI en machine learning bezighouden – waaronder TomTom, DSM en Shell. Die vraaggesprekken leidden tot een boekje met tien inzichten, door DEUS met een knipoog ‘De 10 geboden’ genoemd. Elk van die inzichten (zoals: zorg voor een interdisciplinaire omgeving, ga samenwerkingsverbanden aan, train je mensen goed) is gekoppeld aan de concrete ervaringen van één van de deelnemende bedrijven, en bevat praktische tips. Het Engelstalige boekje is – gratis – te downloaden op de website van DEUS.

Het bedrijf – gestart begin dit jaar – gaat op dit moment nog een stap verder: ‘We doen nu onderzoek bij grote ondernemingen die voorop lopen met AI in de Verenigde Staten en Israël’, zegt Nathalie Post, head of strategy bij DEUS. Namen mag ze helaas niet noemen, maar het gaat om grote techbedrijven, onder andere in Silicon Valley. ‘Aan de hand van die gesprekken willen we meer inzicht krijgen hoe je als bedrijf machine learning op een praktische manier kunt insteken. We proberen in kaart te brengen wat de succesfactoren zijn en hoe Nederlandse bedrijven daarvan kunnen leren. Het ontbreekt vaak nog aan een goed beeld van het totale plaatje van eerste idee tot complete uitwerking. Eén van de grote uitdagingen is de vraag hoe een bedrijf de verschillende disciplines bij elkaar brengt en op een goede manier laat samenwerken. Het onderzoek moet daar verstandige antwoorden op geven.’

Voor wie zijn de uitkomsten van dit onderzoek – die Post ergens rond of vlak na de zomer verwacht – interessant? ‘Voor alle bedrijven die veel data verzamelen tijdens het productieproces, maar die nog niet goed weten wat je daarmee kunt. Want aan data alleen heb je niets. Je moet er als onderneming voor zorgen dat die data meerwaarde opleveren. En dus wil je weten hoe je die gegevens kunt en moet inzetten om het proces te optimaliseren