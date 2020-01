‘Voortrekker’ Jeroen Slobbe verlaat Tembo

Na 24 jaar vertrekt Jeroen Slobbe bij Tembo, een groep van bedrijven die zich onder meer richt op de ontwikkeling en productie van machines voor de tabaksindustrie. Omdat de tabaksmarkt, zoals Slobbe het duidt, zich ‘in een endgame’ bevindt heeft hij de laatste jaren veel energie gestoken in een omvorming van de onderneming. Arend van der Sluis, directievoorzitter van Tembo zegt daarover: ‘In de laatste twee decennia zijn we in staat geweest om onszelf te transformeren van een handels- en revisiebedrijf naar een innovatieve hightech partner voor de tabaksindustrie en inmiddels ook andere branches. Jeroen heeft voor ons veel betekend in deze transformatie.’ Zo heeft Slobbe een ‘voortrekkersrol’ gespeeld in de ontwikkeling een geautomatiseerd productieplatform voor vaping-producten.

Tembo is een wereldwijde groep van bedrijven met 1100 medewerkers die klanten willen helpen om op een flexibele, duurzame en nauwkeurige manier in hoge volumes te produceren. Tembo is een familiebedrijf dat wordt geleid door de 4e generatie Van der Sluis.

Tembo bestaat uit de volgende bedrijven: ITM, SCM/TDC, GTS/SCM, PMP Dominicana, Tembo Paper, PMP Poland, Imatec, SPI Developments, TAM, Gemba Solutions, Tricas, EME Engel, RNT Machinery, GreenProducts, De Olifant en De Eenhoorn.

Wat de volgende carrièrestap van Jeroen Slobbe wordt is nog niet bekend.