Ze gaan voor een revolutie in de gezondheidszorg, Pepijn Beekman en Dilu Mathew, oprichters van start-up ECsens, spin-off van de Universiteit Twente. Eind 2019 wonnen ze de 4TU Impact Challenge met hun sensoren om kanker sneller te diagnostiseren. Hun prijs? Onder meer een deelname aan een handelsmissie naar Dubai. Vanwege de coronapandemie werd die reis uitgesteld van najaar 2020 tot nu. Vanuit hun suite in het torenhoge hotel, waar ze afgelopen week verbleven, deden ze verslag, en blikten ze terug en vooruit.

De dagen zijn strak gepland met vooral veel ontmoetingen op de Expo en de Arab Health Conference, zegt Beekman. “Het is erg druk, maar het is echt nuttig om hier te zijn. We verkennen een heel nieuwe markt, kijken wat hier de vraag is en hoe we deze markt kunnen benaderen. De mensen zijn hier erg ambitieus en geïnteresseerd in innovatie.”

Beekman is zichtbaar onder de indruk van de stad. “Het is buitengewoon, net Las Vegas. Alles lijkt hier mogelijk.” Het is Beekmans eerste bezoek aan Dubai, voor Mathew is het zijn achtste. Mathew: “Hoe meer ik hier kom, hoe meer de stad me fascineert.” Zittend aan de keukentafel van hun suite vertellen de twee hoe belangrijk het is dat ze vrienden zijn. Beekman: “Tijdens zo’n reis zit je constant op elkaars lip. Daar moet je wel tegen kunnen. Vorige maand nog waren we samen in Helsinki. Ik zie Dilu meer dan dat ik mijn eigen familie zie.”

Ze vullen elkaar aan, zegt Beekman. “Ik ben in onderhandelingen direct, Dilu blijft te allen tijde de beleefde heer.” Mathew: “Behalve als het op financiën aankomt; dan ben ik juist weer wat strikter.” Gaat het om de strategie dan is Beekman meer de dromer en Mathew de realist, gaat Beekman verder. “Onze kracht is niet alleen hoe we elkaar aanvullen. Het is meer dan de som van alle delen. De magie ontstaat in onze dagelijkse discussies. Geen van ons beiden zou dit alleen kunnen doen.”

Ze ontmoetten elkaar in 2012. Via de master Nanotechnologie van de Universiteit Twente. Daar worden ze vrienden. Tijdens het laatste onderdeel van hun promotieonderzoek besloten ze te gaan samenwerken. Ze onderzochten ultra gevoelige sensoren om kankergerelateerde nanodeeltjes, tumor-derived extracellular particles, te kunnen detecteren. Daarmee wilden ze de diagnose van kanker versnellen en versimpelen. Die sensoren om kankercellen te detecteren zijn nog niet klaar. Door corona moest niet alleen de reis naar Dubai worden uitgesteld. De coronapandemie zorgde er ook voor dat de twee tijdens de eerste lockdown hun onderzoeksfocus verlegden. Omdat het een veelzijdige sensortechnologie is, konden de onderzoekers hun sensoren ook kunnen gebruiken voor coronadetectie. Daardoor konden ze de laboratoria van de universiteit blijven gebruiken. Het onderzoeksgebouw van de Universiteit Twente was toen alleen open voor Covid-19 gerelateerd onderzoek. Dus schreven Beekman en Mathew een onderzoeksvoorstel om met hun sensoren te gaan testen op het coronavirus. Met dat voorstel kregen ze een subsidie van 250 duizend euro vanuit Health Holland toegekend en later ontvingen ze 200 duizend euro van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze stap en het winnen van de 4TU Impact Challenge blijken een springplank voor de twee. Ze ontwikkelen hun product verder. Beekman: “Kankerdiagnostiek is extreem complex. Bij een virus is het zo: je hebt het of je hebt het niet. Daarentegen heeft iedereen altijd een paar kankerdeeltjes in zijn lichaam. Je moet veel met elkaar vergelijken en je moet patiënten een tijd lang volgen. Op een rare manier zijn blij dat we met covid konden beginnen. Het is zinvoller om op een eenvoudigere manier te beginnen en later weer op te schuiven naar kankerdiagnostiek. Daar blijven we aanwerken.” De twee brengen hun sensoren om alleen het coronavirus te detecteren niet op de markt. Mathew: “Die testen blijven niet voor altijd nodig. Daarom breiden we de testen uit om andere virussen en bacteriën snel te kunnen detecteren. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld net voor een operatie een test doen om te kijken of er een mogelijke bacterie tot een complicatie kan leiden.”