Drie 6-assige robots voor medium hefvermogen werden toegevoegd aan Stäubli’s robotgamma. De TX2-140, TX2-160 en TX2-160L breiden de huidige robotgeneratie uit tot 9 modellen. Dankzij hun rigide structuur en slim design zijn ze de ideale keuze voor een verscheidenheid aan toepassingen in omgevingen gaande van extreem vuil tot steriel. Ze staan garant voor het hoogte niveau van safety en connectiviteit.

De TX2-140 heeft een bereik van 1510 mm en de TX2-160 een bereik van 1710 mm. Allebei beschikken ze over een hefvermogen van 40 kg. De TX2-160L, een lange versie van de TX2-160, heeft een indrukwekkend bereik van 2010 mm met een hefvermogen van 25 kg. Met deze nieuwe modellen heeft Stäubli nu de kloof gedicht tussen de compacte TX2-90 en de grote TX2-200.

Stäubli geeft voor de drie robots een herhaalnauwkeurigheid aan van +/- 0,05 mm. Hierdoor komen de robots op gelijke hoogte met de meest accurate op de wereldmarkt. Dit in combinatie met hun dynamische waarden – zoals bijvoorbeeld een maximale snelheid van 1500°/s op as 5 – betekent dat de kortste cyclustijden behaald kunnen worden. Daarenboven heeft het gebruik van Stäubli’s eigen drive technologie, die nu ook gebruikt wordt op as 5, de stijfheid van de pols significant verbetert in vergelijking met het vorige RX160 model.

Propere en compacte 6-assige robots

Een ander opvallend kenmerk van de nieuwe robots is hun compact design dat gestroomlijnd werd voor clean room compatibiliteit. Ze worden gekenmerkt door een breed en efficiënt werkbereik. Er is geen externe bekabeling die de contouren onderbreekt; alle media en toevoerlijnen lopen binnenin de behuizing die volledig afgesloten is voor beschermingsklasse IP65 (optioneel met IP67 overdruk kit); de aansluitingen kunnen op aanvraag verticaal onder de voet aangebracht worden.

Gezien hun clean room compatibiliteit, zijn de 6-assige robots zowel geschikt voor standaard toepassingen en voor gebruik in gevoelige productieomgevingen. In het laatste geval gaat de focus vooral uit naar toepassingen in de farmaceutische, medische, fotovoltaïsche, metaal-, en automobielindustrie. De speciale versies, reeds gekend van de bestaande TX2 serie – waaronder HE (Humid Environment), ESD (Electrostatic Discharge), clean room en stericlean varianten – worden geleidelijk aan ook beschikbaar voor deze applicaties.

Stäubli is vooral heel trots op het ultra-compact design van de nieuwe robots. In dit opzicht is de fabrikant tegemoetgekomen aan de wensen van heel wat integratoren en eindgebruikers voor een makkelijk integreerbare 6-assige robot met een voetafdruk die klein genoeg is om productiecellen en -lijnen te kunnen realiseren in een beperkte ruimte. Twee bevestigingsmethodes zijn mogelijk voor de TX2-160 – vloer en plafond – maar de TX2-140 kan ook bevestigd worden op een verticaal oppervlak onder gelijk welke hoek dus 360° montage mogelijkheden.

Uniforme sturingstechnologie met baanbrekende veiligheidsfuncties

Het vervangen van de voorganger RX160 door de TX2-140/160 biedt een ander beslissend voordeel: nu werken alle 6-assige robots op dezelfde sturingstechnologie waardoor het makkelijker wordt om oplossingen met meerdere robots te implementeren in digitaal verbonden productieomgevingen. Met de lichte en compacte CS9 controller en gevorderde safety kenmerken heeft de TX2 serie een nieuw hoofdstuk geopend in de mens-robot samenwerking. Voor het eerst wordt het mogelijk om MRC (Man Robot Collaboration) concepten te realiseren met standaard robots zonder te moeten inboeten op productiviteit. Dit is vooral geldig voor de nieuwe modellen met medium hefvermogen.

De nieuwe leden van de TX2 familie hebben tevens een digitale safety encoder op elke individuele as en een geïntegreerde safety PCB. Alle safety functies zijn gecertificeerd en voldoen aan de strengste eisen van de SIL3/PLe safety categorie. Dit verzekert bescherming voor operatoren en procesuitrusting. De uitgebreide safety kenmerken, Industry 4.0 compatibiliteit (waaronder OPC-UA server) en de mechanische kwaliteiten van de nieuwe robots garanderen productiviteit in zowel conventionele als digitaal verbonden omgevingen.