Tijdens het online event, DE MAKERS VAN MORGEN, ervaart u hoe u uw engineering en productie snel en kostenefficiënt afstemt op veranderende klantwensen. Klantspecifiek, maar wel met de mogelijkheid om orders op standaard modules te baseren. Waarbij u CTO combineert met ETO, ondersteund door optimaal lifecycle management. De sleutel tot deze optimalisatie? Informatie-uitwisseling van sales tot service dankzij een integrale data backbone.

DATA INTO KNOWLEDGE

Hoe vertaalt u gegevens naar praktische inzichten? Tijdens het webinar ziet u wat een integrale integrale data backbone kan betekenen voor de informatie-uitwisseling, van sales tot service. Zodat uw complete organisatie beschikt over One single version of the truth: één bron, één waarheid.

GESTANDAARDISEERD MAATWERK

Hoe vindt u het evenwicht tussen maatwerk en standaardisering (ETO/CTO)? Hoe modulariseert u uw producten – en levert u maatwerk op basis van gestandaardiseerde modules? Ook daar gaan we tijdens het online event dieper op in.

CONFIGURE,PRICE EN QUOTE

Overtuig uw potentiële klanten met een virtuele 3D weergave van uw klantspecifieke oplossingen. U kunt alles virtualiseren, van losse componenten en modules, tot complete machines en installaties. Het resultaat? Een sneller salesproces, foutloze offertes en tegelijkertijd inzicht in kostprijs en meer winstmarge.

3D VISUALISATIE

Hoe kunt u op afstand een machine of installatie configureren, assembleren, in bedrijf stellen en onderhouden op basis van een 3D model? Tijdens dit event ontdekt u wat 3D visualisering, Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality kan betekenen voor uw bedrijfsprocessen.

Programma

Het dilemma: Sales, Engineering en Productie snel en kostenefficiënt afstemmen op veranderende klantwensen.

HEAT 1: slagvaardig de aanvraag configureren, calculeren en offreren.

HEAT 2: de offerte is een order. Hoe kunnen we de configuratie snel en eenvoudig uitbreiden met klantspecifieke engineering?

HEAT 3: versnel de time-to-market en gebruik de kracht van Augmented en Mixed Reality

