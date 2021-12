‘De komende jaren geen beurzen meer in de wintermaanden’ – Hannover Messe geschrapt?

De SPS in Nürnberg, de grote beurs over industriële digitalisering die voor eind november gepland stond, is vier dagen voor aanvang gecanceld. ‘Deze beslissing spijt ons zeer, maar met het oog op de snel verslechterende pandemie en de striktere gedragsregels die daarvan het gevolg zijn, zijn we gedwongen deze editie te schrappen’, aldus Martin Roschkowski, president van het organiserende Mesago Messe Frankfurt GmbH. De late beslissing leidt tot teleurstelling maar ook tot irritatie bij exposanten. ‘Er zijn reeds duizenden euro’s geïnvesteerd en mensen vrijgemaakt voor deze beurs en dat dit’, zo valt op te tekenen in de markt.

Het zal om die reden zijn dat de LogiMAT-organisatie al eind november de knoop heeft doorgehakt voor de logistieke beurs die in de agenda stond voor 8 tot 10 maart in Stuttgart. ‘De huidige hoge besmettingscijfers verontrusten ook onze exposanten’, zegt Michael Ruchty, exhibition manager bij LogiMAT. ‘Dat is begrijpelijk en kan niet zomaar worden genegeerd. We moeten dus weer tijdig reageren op de huidige situatie. Onze exposanten hebben behoefte aan planningszekerheid’, aldus Ruchty. Op dezelfde dag verstuurde Industrialfairs de exposanten van het automatiseringsevent Indumation, die begin februari in Kortrijk gehouden zou worden, een brief waarin ze laten weten: ‘Om de exposanten en de markt duidelijkheid en zekerheid te kunnen bieden, moeten wij als organisator onze verantwoordelijkheid durven nemen en is besloten om Indumation.be uit te stellen naar de late lente.’ Daarmee wordt concreet bedoeld: 18-19-20 mei 2022. De LogiMAT schuift ook een eind door, naar 31 mei tot en met 2 juni. En dat zou wel eens een nieuwe trend in kunnen luiden voor de komende jaren: geen beurzen en andere grote events meer in de wintermaanden, totdat de pandemie echt achter de rug is. ‘Zoals het er nu naar uitziet blijft corona nog wel een paar jaar onder ons. Exposanten willen duidelijkheid en dan kun je het niet maken steeds opnieuw beurzen in te plannen om ze vervolgens weer te cancellen of door te schuiven’, aldus een ingewijde. ‘Maar dat wordt dan dus wel een heel kort beurzenseizoen de komende jaren, van twee maanden voor de zomer en twee erna.’

Naar verluidt gaat de Hannover Messe 2022 – gepland voor 25 – 29 April 2022 – zelfs helemaal niet door, ook niet op een later tijdstip en evenmin digitaal. De beursorganisatie heeft dit nog niet bevestigd.