Een bedrijf dat doordringt tot de finale maar daarin niet de DISCA-award wint die op het spel staat, is evengoed een winnaar. Want de race om de prijs begint met een groep van honderden bedrijven, allemaal preferred suppliers of customers van op zijn minst één klant of toeleverancier. Na twee selectierondes blijven louter ondernemingen over die echt wat in hun mars hebben.

De Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2020 (DISCA’20), een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software, werden voor de negentiende keer in successie uitgereikt.

AAE (Helmond): ‘Transparant over kostenopbouw’

‘AAE is een systeemleverancier die in staat is mee te gaan in de snelle groei van de machine bouwende klant, in snelle ramp-ups en -downs als de betreffende markt dat vraagt’, aldus het juryrapport. ‘Het bedrijf heeft de kwaliteit complete systemen uit te engineeren en te produceren. Het gaat op hoog niveau – op basis van een goed inzicht in de functionaliteit van de applicatie – het gesprek aan om de maakbaarheid en serviceability van een systeem te verbeteren en de kosten substantieel te verlagen. Het bedrijf is in staat en bereid tot omvangrijke voorfinanciering over de gehele looptijd van een project. Ook is het bereid om de consequenties van onverhoopte leveringsproblemen te dragen.’

AAE, zo vervolgt het rapport, communiceert intensief, adequaat en proactief: ‘Is er een issue dan wordt daar tijdig en open over gecommuniceerd, als het even kan voordat het écht een groot issue wordt. Het bedrijf is volledig transparant over de kostenopbouw. Het weet talent aan te trekken en te behouden, maar doet er ook niet moeilijk over als talent soms vertrekt naar de klant. AAE investeert veel in technologiefaciliteiten (zoals een cleanroom) en in automatisering.’

Festo (Delft): ‘Komt proactief met verbetervoorstellen’

Festo is een betrouwbaar leverancier van pneumatische en elektrische aandrijvingen van hoge kwaliteit, constateert de jury unaniem. ‘Het heeft de knowhow om de klant te voorzien van klantspecifieke aandrijfsamenstellingen. Het is bereid en – dankzij een wereldwijde footprint – in staat het life cycle management van zijn componenten en modules op zich te nemen en een deel van het installed base management voor de klant te verzorgen.’

Voorts stelt de jury vast dat Festo graag zijn kennis deelt met de klant. ‘En komt – proactief – met relevante verbetervoorstellen die ertoe kunnen leiden dat de kosten omlaag gaan en de functionaliteit omhoog. Festo levert ook standaardcomponenten; de communicatie daarover kan geautomatiseerd verlopen via gekoppelde ERP-systemen.’

NTS Group (Eindhoven): ‘Alles draait om opdracht klant’

NTS Group is een conglomeraat van hightech bedrijven die tegenwoordig – door de focus op de klant en zijn vraag te leggen – veel meer als eenheid opereren, is een bevinding van de jury. ‘Het belang van een afzonderlijk NTS-bedrijf speelt niet of nauwelijks meer een rol, alles draait erom hoe de opdracht van de klant het beste kan worden uitgevoerd.’

‘De NTS-medewerkers hebben veel kennis van design for manufacturing; daardoor kan de omvang van de bill of material substantieel verkleind worden. NTS Group heeft een technologisch brede productiecapaciteit om een complex product snel uit te ontwikkelen en te produceren. Het beschikt daartoe over een global footprint van eigen bedrijven en een eigen supply base. De groep betoont zich over de hele linie als een betrouwbare systeemleverancier waaraan de klant omvangrijke opdrachten zonder zorgen kan toevertrouwen.’

Prodrive Technologies (Eindhoven): ‘Geeft roadmap klant mede vorm’

‘Prodrive onderscheidt zich door proactief aan technologieontwikkeling te doen’, stelt de jury vast over deze leverancier van software en mechatronica voor innovatieve hightech machines. ‘Het is een designpartner die de roadmap van de klant mede vorm geeft. Daarmee kan het de r&d van de klant ontlasten, zodat die klant zich beter op zijn kerntechnologie kan focussen. Prodrive neemt – op basis van het concept van de klant – desgewenst niet alleen het design voor zijn rekening, maar ook de detailengineering, de testability, de manufacturability, de certificering en het life cycle management.’

Prodrive heeft zich recent versterkt door de organisatie te concentreren rond een aantal productstromen/kennisgebieden, aldus de jury. ‘Het weet zijn innovatievermogen op hoog niveau te houden door talent te werven en aan zich te binden. Over de verdeling van de IP zijn goede, heldere afspraken te maken. Het bedrijf is bereid tot financiële participatie.’

Masévon Technology: Proactief, maar niet opdringerig

‘Ze spreken onze taal en dat is niet alleen omdat we beiden in dezelfde regio gevestigd zijn’, legde purchasing & supply chain manager Dennis Koetsier uit waarom zijn Tembo Group uit Kampen een van de bedrijven is geweest die Masévon uit Hardenberg nomineerde. ‘Ze acteren proactief, zonder hun opvatting op te dringen. Ze begrijpen heel goed waar wij als klant mee bezig zijn, voor welke markt. Heel belangrijk, want die eindklant staat natuurlijk wel voorop’, aldus Koetsier die deel uitmaakte van de jury van de Best Knowledge Supplier Award. ‘Ook telt hun grote flexibiliteit en dat zij in staat zijn het complete traject van engineering, productie en de ketenregie op zich te nemen en zo ons als klant te ontzorgen.’

Direct voorafgaand aan de overhandiging van de award las een heuse omroeper het juryrapport voor: ‘Masévon heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in high-end faciliteiten en versterkte ook zijn management. Het is in staat het complete traject van engineering, productie en ketenregie over een wereldwijde supply base op zich te nemen en zo de klant grotendeels te ontzorgen zodat die zich goed kan richten op het ontwikkelen van innovaties voor zijn markt’, aldus de jury, dit jaar digitaal bijeen om de vijf finalisten te bespreken. ‘Masévon begrijpt heel goed waar de klant mee bezig is, voor welke markt. Het bedrijf heeft meerdere vergelijkbare klanten, leert daarvan en zorgt dat ook de klanten van die ervaringen leren. Het is heel goed in staat het design van de klant te beoordelen op maakbaarheid en laat zien dat het bij het sourcen – al dan niet voor seriebouw – objectief kan beoordelen bij welke partij een bepaalde activiteit het best kan worden neergelegd, ook als Masévon dat niet zelf is. De Masévon-medewerkers hebben zelf veel kennis van metaal- en kunststofbewerking en vacuümtechnologie.’

Oog voor kosten

‘Daarbij’, zo vervolgt de jury in haar rapport, ‘is er ook steeds een goed oog voor de kosten. Dat zorgt ervoor dat het product niet alleen beter maakbaar wordt in een kortere tijd, maar vaak ook nog tegen substantieel lagere kosten. Masévon acteert proactief. Het detacheert desgewenst engineers bij de klant en levert de projectleider die zich steeds positief kritisch opstelt. Het bedrijf is goed in staat snel op en af te schalen.’

In de jury Best Knowledge Supplier Award hadden zitting: Miel Ramselaar van Kulicke & Soffa Netherlands, Stefan Schellekens van WEMO International, Gijs Oude Elberink van Lumicks, Dennis Koetsier van Tembogroup en Cees Sluys van Thermo Fisher Scientific. Deze jury stond onder leiding van Joes Wigman, managing director bij Berenschot.