De Hoffmann Group Nederland/België (90 medewerkers, onder wie 45 salesengineers) opereert sinds een paar maanden vanuit een prachtig, modern bedrijfspand in Borne, maar liefst 3.000 vierkante meter groot. In die nieuwbouw wordt momenteel hard gewerkt aan de inrichting van het eigen Experience Center, waar klanten en medewerkers straks terecht kunnen voor scholingen, demonstraties en testen. Het bedrijf is de samenwerking aangegaan met DMG MORI Netherlands en Promas. Beide partners leveren een machine voor het Center: een DMG CNC-draaimachine CTX 2500/700 en een 5-assige freesmachine Hedelius Acura 65.

Henry Blom, algemeen directeur: ‘Het Experience Center heeft driebelangrijke doeleinden:we geven er trainingen en scholingen in machinebewerkingen, van regulier tot heel complex: hoe haal je het maximale uit hypermodern gereedschap? Ook wordt het Center onderdeel van de circa tien testcentra die Hoffmann Group wereldwijd heeft. Die centra hebben samen een mix aan machines staan waarop we producten ontwikkelen en testen. Klanten die geen ruimte hebben op hun eigen bewerkingsmachines om te testen kunnen ook in ons Center terecht. En als derde richten we in het Experience Center een professionele studio in. We kunnen online demonstraties en webinars geven of individuele klanten live ondersteunen met beeld en geluid en hun vragen beantwoorden’.

De Hoffmann Group zet sterk in op Connected Manufacturing. Het gaat al lang niet meer alleen om de verkoop van kwaliteitsgereedschappen voor de metaalverwerkende industrie. Hoffmann wil haar klanten in het gehele proces toegevoegde waarde bieden om de productiviteit te verhogen. Daarvoor ontwikkelde het een eigen Cloud gebaseerd toolmanagementsysteem Connected Manufacturing, dat inmiddels ook in Nederland draait bij de eerste klanten. Henry Blom: ‘Procesoptimalisatie staat op nummer 1 bij onze klanten. Daar dragen wij met onze software aan bij.’

De vestiging in Borne groeit komende jaren uit naar 125 medewerkers, verwacht Blom. Daaronder zullen steeds meer hbo- en wo-geschoolden zitten die klanten op hoog niveau kunnen ondersteunen bij hun aankopen en vragen. De hypermoderne nieuwbouw zal er zeker aan bijdragen om afgestudeerde jongeren te kunnen werven. 2020 was daarmee het jaar van de verhuizing, 2021 wordt het jaar van de introductie van Connected Manufacturing. En 2022 bestempelt Blom als het jaar van de automatisering: het ondersteunen van klanten om steeds meer onbemand te produceren.

De Hoffmann Group, leverancier en systeempartner op het gebied van industrieel kwaliteitsgereedschap, bedrijfsinrichting en persoonlijke beschermingsmiddelen, is actief in meer dan vijftig landen en zet ruim 1,3 miljard euro per jaar om. Het ontwikkelt en levert producten en diensten onder de eigen merknamen GARANT en HOLEX, en daarnaast producten van ruim 500 A-fabrikanten.

De officiële opening is in juni 2021. Dan organiseert de Hoffmann Group een meerdaags evenement met onder andere een beurs waar tientallen exposanten aan zullen deelnemen. Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende seminars en er worden live demonstraties gegeven in het Experience Center.