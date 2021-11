De prijs voor de Best Process & Parts Supplier is speciaal voor leveranciers ingesteld die, geconfronteerd met vaak (extreem) grote sourcingsproblemen toch (min of meer) op tijd, tegen de afgesproken prijs hebben weten te leveren. Die hebben weten te presteren, ondanks de grote logistieke problemen en de sterk gestegen transportkosten. Deze award is dus voor de leverancier die zich onderscheidt met zowel betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen.

Genomineerden Best Process & Parts Supplier, ronde 2

Bedrijfsnaam Supplier Plaats A. Bogaert Fijnmetaal Heeze ABB Robotics Rotterdam Arrow CE International Houten Batenburg Industriële Elektronica Neede Benchmark Almelo Coolen Eindhoven Egmond Plastic Alkmaar Eriks Nederland Alkmaar IFM Electronic Harderwijk itsme Raamsdonkveer Koridon Industriële Plaatbewerking Zaandam MAG45 Eindhoven MCB Nederland Valkenswaard Mevo Precision Technology Ruurlo Nijdra Group Middenbeemster Oreel Hallum Phoenix 3D Metaal Eindhoven Rovadel Zoetermeer Schneider Electric Hoofddorp Settels Savenije Eindhoven Sick Bilthoven Smink Group Veghel Van Egmond Elektrogroothandel Doetinchem Variass Veendam VDL ETG Eindhoven VDL TBP Electronics Dirksland Vekon Technische Assemblage Made Veraa Metaal Bergeijk VGI-Willems RVS Machinebouw Hapert

DISCA’21 op 24 november: ‘De toekomst wordt geweldig!?’

‘De toekomst wordt geweldig!?’ Dat is het thema van de talkshow van de 20e DISCA-viering. Het thema weerspiegelt het optimisme dat alom aanwezig is in de industrie. Maar het vraagteken waarmee de titel eindigt onderstreept dat die geweldige toekomst er niet vanzelf komt. In de door de vergrijzing structureel krappe arbeidsmarkt moet een ondernemer zijn mensen de ruimte geven te excelleren, maar tegelijk hun kennis en ervaring borgen en standaardiseren. Met klanten en leveranciers moet een hechte band worden opgebouwd. Maar dat zonder met hen te vergroeien, zo heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt. De klimaatcrisis zal het hoofd geboden moeten worden, ook – of juist – door de industrie. Die industrie heeft daartoe tal van (digitale) technologieën reeds in handen of in ontwikkeling. Maar blijft (ongebreidelde) groei mogelijk? De coronacrisis heeft ook aangetoond dat de mensheid heel snel en adequaat kan reageren, maar kunnen we ook nú acteren op láter, zonder eerst naar anderen te wijzen?

Over de kansen en uitdagingen die hen wachten komen aan het woord director global business development Peter Berting van de gerenommeerde megakranenbouwer Huisman, serial entrepreneur Crijn Bouman van ROCSYS, de intrigerende duizendpoot en ondernemer Emo van Halsema. Carolien Meijer, manager strategic marketing bij Bronkhorst High-Tech in Ruurlo, en Hans Streng, voormalig ceo van onder meer Luxexcel en Epyon en tegenwoordig investment-adviseur bij Set Ventures, zullen de gasten vriendelijk doch kritisch interviewen.

De talkshow gaat vooraf aan de uitreiking van de drie Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA). Onder het genot van een diner kunt u meebeleven – en meebeslissen! – welke klant en welke twee toeleveranciers dit jaar naar huis gaan met de prijzen.

Het event vindt plaats op woensdag 24 november 2021, vanaf 15.30 uur in Boerderij Mereveld, Utrecht. Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Na de digitale versie van vorig jaar hopen we u nu weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. We houden ons vanzelfsprekend aan de dan geldende coronamaatregelen van de overheid.

Voor nadere informatie: kijk op www.linkmagazine.nl of mail naar disca@linkmagazine.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden.