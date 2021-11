Voor de Best Customer Award kunnen Nederlandse industriële uitbesteders op oem- of first tier supplier-niveau worden genomineerd, met eigen r&d/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. In deze categorie vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zo veel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen.

Genomineerden Best Customer, ronde 2

Bedrijfsnaam Plaats AAE Helmond Alfen (ICU) Almere ASML Veldhoven AWL Harderwijk Bandall Productie Heemskerk BDKiestra Drachten Bestronics Veldhoven BluePrint Automation Woerden Boon Edam Edam Bronkhorst High-Tech Ruurlo Demcon Enschede Hitec Power Protection Almelo Hittech Multin Den Haag IHI Hauzer Techno Coating Venlo IMS Almelo Inther Conveyor Equipment Venray-Oostrum Koninklijke Otolift Trapliften Bergambacht Lantech Malden Lely Industries Maassluis Malvern-PANalytical Almelo Marel Stork Poultry Processing Boxmeer Meyn Food Processing Technology Oostzaan MHS EUROPE Den Bosch Mpac Langen Wijchen MPS Systems Arnhem Nedap Groenlo Nijdra Group Middenbeemster Priva De Lier RoboFlex Oosterhout Sanovo Technology Netherlands Aalten Spierings Mobile Cranes Oss Tembo Kampen Thermo Fisher Scientific Eindhoven Tobroco-Giant Oisterwijk Vanderlande Veghel VDL ETG Almelo/Eindhoven Viscon Group ‘s-Gravendeel VMI Holland Epe Voortman Steel Machinery Rijssen

DISCA’21 op 24 november: ‘De toekomst wordt geweldig!?’

‘De toekomst wordt geweldig!?’ Dat is het thema van de talkshow van de 20e DISCA-viering. Het thema weerspiegelt het optimisme dat alom aanwezig is in de industrie. Maar het vraagteken waarmee de titel eindigt onderstreept dat die geweldige toekomst er niet vanzelf komt. In de door de vergrijzing structureel krappe arbeidsmarkt moet een ondernemer zijn mensen de ruimte geven te excelleren, maar tegelijk hun kennis en ervaring borgen en standaardiseren. Met klanten en leveranciers moet een hechte band worden opgebouwd. Maar dat zonder met hen te vergroeien, zo heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt. De klimaatcrisis zal het hoofd geboden moeten worden, ook – of juist – door de industrie. Die industrie heeft daartoe tal van (digitale) technologieën reeds in handen of in ontwikkeling. Maar blijft (ongebreidelde) groei mogelijk? De coronacrisis heeft ook aangetoond dat de mensheid heel snel en adequaat kan reageren, maar kunnen we ook nú acteren op láter, zonder eerst naar anderen te wijzen?

Over de kansen en uitdagingen die hen wachten komen aan het woord director global business development Peter Berting van de gerenommeerde megakranenbouwer Huisman, serial entrepreneur Crijn Bouman van ROCSYS, de intrigerende duizendpoot en ondernemer Emo van Halsema. Carolien Meijer, manager strategic marketing bij Bronkhorst High-Tech in Ruurlo, en Hans Streng, voormalig ceo van onder meer Luxexcel en Epyon en tegenwoordig investment-adviseur bij Set Ventures, zullen de vier vriendelijk doch kritisch interviewen.

De talkshow gaat vooraf aan de uitreiking van de drie Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA). Onder het genot van een diner kunt u meebeleven – en meebeslissen! – welke klant en welke twee toeleveranciers dit jaar naar huis gaan met de prijzen.

Het event vindt plaats op woensdag 24 november 2021, vanaf 15.30 uur in Boerderij Mereveld, Utrecht. Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Na de digitale versie van vorig jaar hopen we u nu weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. We houden ons vanzelfsprekend aan de dan geldende coronamaatregelen van de overheid.

Voor nadere informatie: kijk op www.linkmagazine.nl of mail naar disca@linkmagazine.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden.