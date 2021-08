“Een mooie afspiegeling van lefhebbers die anders durven, denken en doen binnen het Nederlandse voedselsysteem”. Zo omschrijft juryvoorzitter Isabel Boerdam(initiatiefnemer Nationale Week Zonder Vlees) de lijst van 2021. “De voedselveranderaars komen niet alleen vanuit heel het land, maar ook vanuit alle lagen in de voedselketen: van vooruitstrevende agrariërs tot docenten en wetenschappers, van jonge ondernemers tot professionals met jarenlange ervaring tot aan een chef-kok met groene Michelinster.”

Bekijk hier de Food100 van 2021

Food100 is geen ranglijst of wedstrijd, maar een actuele selectie van 100 voedselveranderaars van vandaag en morgen. De lijst is daarom alfabetisch gerangschikt. Alle genomineerden hebben een motivatie aangedragen om hun plek op deze lijst te verdienen en daarmee onderdeel te worden van het Food100-netwerk.

Vakjury & criteria

De afgelopen weken is een onafhankelijke vakjury druk bezig geweest met het beoordelen van de ruim 300 aanmeldingen. Uit alle kandidaten zijn 50 changemakers (tot 30 jaar’) en 50 gamechangers (30 jaar en ouder) geselecteerd. In de selectie beoordeelt de jury de kandidaten op de 4 criteria daadkracht, innovatie, duurzaamheid en de mate waarin de kandidaat kennis en inzichten deelt.

Extra aandacht is dit jaar uitgegaan naar schaalbaarheid, autonomie, actualiteit en inclusiviteit.

De vakjury van 2021 bestaat uit:

Isabel Boerdam (initiatiefnemer Nationale Week Zonder Vlees)

Nadia Zerouali (culinair schrijfster)

Anne Reijnders (freelance programmamaker en eigenaar cateringbedrijf De Lekkere Man)

Tarique Arsiwalla (mede-oprichter duurzame diervoedingproducent Protix)

Ama Koranteng-Kumi (oprichter stadstuinen Bloei & Groei)

Jeroen Candel (universitair hoofddocent bestuurskunde aan de Wageningen Universiteit)

Tim van der Mark (varkenshouder en bestuurslid bij Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)

Christiaan Vette (innovatie- en transformatie-adviseur)

Bekendmaking foodhelden 2021

Uit de Food100-lijst kiest de jury 6 foodhelden die een speciale vermelding krijgen vanwege hun buitengewone prestaties in het afgelopen jaar. Zoals chef-kok Nel Schellekens met haar 0%-waste en 100%-taste filosofie (foodheld 2019) of Arjuna Huis in ‘t Veld (foodheld 2020) die met De Melkbrouwerij laat zien hoe mooi natuurlijkinclusief boeren kan zijn. Op maandag 20 september van 16:00 tot 16:30 uur maken we de foodhelden van 2021 bekend via een livestream die te volgen zal zijn via Youtube.

AgriFood Capital

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en kennisinstellingen in de regio Noordoost-Brabant die samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. Met als ambitie: Noordoost-Brabant laten excelleren als topregio in agrifood, een echte AgriFood Capital.

Food Hub

Food Hub maakt opleidingen, trainingen en vernieuwende vormen van voedseleducatie. In opdracht of op eigen initiatief. Food Hub helpt bedrijven, overheden en professionals om de veranderende wereld van voedsel en landbouw beter te begrijpen.

Food Inspiration

Food Inspiration is een multimediaal inspiratieconcept voor foodprofessionals binnen de wereld van eten, drinken en slapen. Food Inspiration helpt haar volgers om succesvol te blijven binnen de turbulente wereld van service en hospitality. Onder meer met het digitale Food Inspiration Magazine en tijdens evenementen zoals de Food Inspiration Days en Food Unplugged.

Slow Food Youth Network

SFYN is een internationale jongerenbeweging die zich inzet voor een good, clean & fair voedselsysteem. SFYN gelooft dat jongeren een belangrijke rol moeten spelen in de toekomst van de voedselproductie en -consumptie. Daarom brengt SFYN jonge consumenten, producenten, boeren, koks en studenten dichter bij elkaar met evenementen, campagnes en projecten.

Food100 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Foodvalley NL en World Food Center.