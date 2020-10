Nex benadrukt het belang van de nieuwe drone: “De drone is het belangrijste hulpmiddel in ons project. Hij zal over snelwegen vliegen om afwijkingen te vinden. Hij is bijna net zo snel als een gewone auto, heeft een goed overzicht over de weg en kan meerdere keren per dag een bepaald gebied scannen, zelfs als dat gebied ontoegankelijk is voor auto’s.” Na het vinden van afwijkingen in real-time met behulp van kunstmatige intelligentie-algoritmen, zal de drone alleen de relevante informatie terug naar de grond sturen met een 4G-verbinding. “Het kan ons precies vertellen op welk deel van de snelweg er problemen zijn”, zegt Nex.